سوق العمل تنفذ 5 حملات تفتيشية في المحافظات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية خمس حملات تفتيشية مشتركة في جميع المحافظات أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التي تتعلق بعدد من القوانين لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين وغيرها.
وشملت الحملات التفتيشية زيارة عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، للوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين، بما يحافظ على المقومات الأساسية لسوق العمل.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والمحرق بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية الشرطة في المحافظتين. كما تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين مشتركتين في محافظة العاصمة والمحافظة الشمالية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، فيما شاركت وزارة العمل في الحملة الخامسة بالمحافظة الجنوبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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