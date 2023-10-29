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سوق العمل تنفذ 5 حملات تفتيشية في المحافظات

10/29/2023 7:10:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬خمس‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬لاسيما‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وغيرها‭.‬

وشملت‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬زيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬وأماكن‭ ‬تجمع‭ ‬العمالة،‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬العاصمة‭ ‬والمحرق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬ومديرية‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المحافظتين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬مشتركتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام،‭ ‬فيما‭ ‬شاركت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬الجميع‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ www ‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055‭.‬

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