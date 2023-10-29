وفاة شاب بحريني في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
توفي شاب بحريني إثر حادث اصطدام مع شاحنة في الساعات الاولى من صباح أمس الاحد، وكان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة الواحدة من صباح أمس على جسر الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة وبسبب عدم الانتباه اصطدم بشاحنة تسير امامه، نتج عن الحادث اصابته ووفاته في موقع الحادث فيما تضررت المركبتان بتلفيات كبيرة.
وقد حضرت فور وقوع الحادث شرطة النجدة وتم تسهيل سير المركبات الى حين وصول شرطة المرور والدفاع المدني وتم رفع الجثمان ونقله الى مجمع السلمانية الطبي، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
ومن جهة اخرى ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي ( X ): وفاة شخص «21 عاماً» إثر حادث مروري على جسر الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.
MENAFN29102023000055011008ID1107325709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.