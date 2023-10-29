وفاة شاب بحريني في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





توفي‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬اصطدام‭ ‬مع‭ ‬شاحنة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاحد،‭ ‬وكان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬الانتباه‭ ‬اصطدم‭ ‬بشاحنة‭ ‬تسير‭ ‬امامه،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬اصابته‭ ‬ووفاته‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬المركبتان‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضرت‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬الجثمان‭ ‬ونقله‭ ‬الى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‭. ‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬ X ‭): ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬21‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬