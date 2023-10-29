بدء محاكمة أمين جمعية خيرية متهم بسرقة 47 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ادعى‭ ‬أمين‭ ‬مالي‭ ‬بإحدى‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬متهم‭ ‬باختلاس‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬تبرعات‭ ‬الجمعية،‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتذكر‭ ‬الواقعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬بمرض‭ ‬نفسي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬ذاكرته،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬لأقواله‭ ‬وأمرت‭ ‬بعرضه‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬والتصريح‭ ‬لدفاعه‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬بإبلاغ‭ ‬المتهم‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬أخذ‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬وكان‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬عملها،‭ ‬وبعد‭ ‬أقر‭ ‬أمام‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬أخذ‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬الجمعية‭ ‬مبرراً‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مديونا‭ ‬وكان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الكشوفات‭ ‬البنكية‭ ‬للجمعية‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المصروفات‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مصروفات‭ ‬الجمعية‭ ‬الشهرية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬المصروفة‭ ‬نقداً‭ ‬تفوق‭ ‬الألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬فقرر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬تكليف‭ ‬خبير‭ ‬محاسبي‭ ‬لتقرير‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وانتهى‭ ‬الخبير‭ ‬إلى‭ ‬الذي‭ ‬خلص‭ ‬بتقريره‭ ‬بأن‭ ‬إجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬المختلسة‭ ‬هي‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المتهم‭ ‬كشف‭ ‬حسابات‭ ‬الجمعية‭ ‬البنكية‭ ‬وميزانية‭ ‬المركز‭ ‬أو‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬كاملا،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وعليه‭ ‬باشر‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الجمعية‭ ‬وتبين‭ ‬وجود‭ ‬عدة‭ ‬مخالفات‭ ‬وعدم‭ ‬مطابقة‭ ‬الشيكات‭ ‬مع‭ ‬المبالغ‭ ‬المسحوبة‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بالجمعية،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬البنكية‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬باختلاس‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬تمت‭ ‬إحالة‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬إذ‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬أمام‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وقرر‭ ‬بأنه‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬للجمعية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006م‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬دأب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017م‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬2023م‭ ‬على‭ ‬اختلاس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الشيكات‭ ‬وتدوين‭ ‬المبلغ‭ ‬المراد‭ ‬صرفه‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصروفات‭ ‬الجمعية‭ ‬الشهرية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسلم‭ ‬الشيكات‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬لتتولى‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬خلسة‭ ‬بتغيير‭ ‬المبلغ‭ ‬المراد‭ ‬صرفه‭ ‬بتدوينه‭ ‬بخانة‭ ‬الألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وتمكن‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬المبالغ‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬تحديد‭ ‬مقدار‭ ‬المبالغ‭ ‬المختلسة،‭ ‬مدعيا‭ ‬إعادته‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس‭ ‬بمقدار22‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

فوجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬2023م‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفته‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬اختلس‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬البالغ‭ ‬قدرها‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬بحيازته‭ ‬بسبب‭ ‬وظيفته،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ارتكب‭ ‬تزويراً‭ ‬بمحررات‭ ‬خاصة‭ ‬وهي‭ ‬الشيكات‭ ‬المنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬البنوك،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتحريف‭ ‬المبالغ‭ ‬المبينة‭ ‬بها‭ ‬بخانتي‭ ‬الحروف‭ ‬والأرقام‭ ‬بخانة‭ ‬الألف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقعت‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬كأمين‭ ‬مالي‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬وتمكن‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬المبالغ‭ ‬المبينة‭ ‬بالأوراق‭. ‬

كما‭ ‬انه‭ ‬استعمل‭ ‬المحررات‭ ‬المزورة‭ - ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بتزويرها‭ ‬بأن‭ ‬قدمها‭ ‬للصرف‭ ‬نقداً‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬الجمعية‭ ‬البنكي‭ ‬بالبنك،‭ ‬وتمكن‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬المبالغ‭ ‬الوارد‭ ‬ذكرها‭ ‬بالبند‭ ‬أولاً‭ ‬أعلاه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.‬