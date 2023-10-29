إيران تصعد تهديداتها بشأن غزة وتبقي خياراتها مفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فبعد‭ ‬الإشادة‭ ‬‮«‬بنجاح‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بدأ‭ ‬كبار‭ ‬مسؤوليها‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مداخلاتهم‭ ‬العامة‭. ‬لكن‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬الكلمات،‭ ‬تتقرر‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الظل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬خصميها‭ ‬المعلنين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬تخمين‭ ‬نواياها‭ ‬الحقيقية‭. ‬

في‭ ‬طهران‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬يعتقد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تبقي‭ ‬خياراتها‭ ‬مفتوحة‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اشتدت‭ ‬حدتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬عنيفة‭ ‬واشتباكات‭ ‬برية‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬والجنود‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬هادي‭ ‬محمدي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬ليست‭ ‬مهتمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بتورط‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ترى‭ ‬الباحثة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬غيغا‭ ‬لدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومقره‭ ‬ألمانيا‭ ‬سارة‭ ‬بازوبندي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإيرانيين‭ ‬قالوا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬تواصل‭ ‬إرسال‭ ‬التحذيرات‭ ‬بشأن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ (‬اللبناني‭) ‬ومجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬مما‭ ‬تسميه‭ (‬محور‭ ‬المقاومة‭)‬‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬تتوخى‭ ‬‮«‬الحذر‮»‬‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬صياغتها‭ ‬لأن‭ ‬المخاطر‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭. ‬

واتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بتجاوز‭ ‬‮«‬الخطوط‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يمكن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬أطرافا‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحرك‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لقناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬واجبها‭ ‬دعم‭ (‬محور‭ ‬المقاومة‭)‬‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬فصائل‭ ‬مثل‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬‮«‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬آرائها‭ ‬وقراراتها‭ ‬وأفعالها‮»‬‭. ‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬التأكيدات‭ ‬العلنية‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬إيران‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬جرح‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬عسكريا‭ ‬أمريكيا‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تسهل‭ ‬بنشاط‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬ووجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬لتحذيره‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬لتلك‭ ‬المجموعات‭. ‬

وتقول‭ ‬الخبيرة‭ ‬سارة‭ ‬بازوبندي‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لطهران‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إبقاء‭ ‬النزاع‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬حدودها‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬ترى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬سيتعين‭ ‬عليها‭ ‬دعم‭ ‬المجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثمن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬باهظا‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬تعزز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

ويقول‭ ‬هادي‭ ‬محمدي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تتدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬هاجمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬مصالحها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتهديد‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬ويرى‭ ‬المعلق‭ ‬السياسي‭ ‬عباس‭ ‬أصلاني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬توقع‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬يضيف‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬أصبح‭ ‬النزاع‭ ‬إقليميا‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬استهدفت‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭ ‬مصالحها‮»‬‭. ‬