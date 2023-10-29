وزيـرا خارجيـة الـسـعـودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

وزيـرا خارجيـة الـسـعـودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها
التاريخ
10/29/2023 7:10:55 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الرياض -(د ب أ): أكد وزير الخارجية السعودي
الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس الأحد، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه
الوزير السعودي أمس، من وزير خارجية إيران، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وحسب الوكالة، ناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
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