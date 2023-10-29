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وزيـرا خارجيـة الـسـعـودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

10/29/2023 7:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭
‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬ونظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بدوره‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬تلقاه
الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬أمس،‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭). ‬وحسب‭ ‬الوكالة،‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬وأهمية‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بدوره‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬وتيرة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭.‬‮
‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.

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