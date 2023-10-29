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وزير الخارجية الكويتي: الحرب في غزة انتقامية وليست دفاعية

10/29/2023 7:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكويت‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬‮
‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الصباح،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬انتقامية‭ ‬وليست‭ ‬دفاعية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬موقف‭ ‬‮
‬بلاده‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬الصباح،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬ضد‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬وفق‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬كوزير‭ ‬خارجية‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الكويت‭ ‬ومصالحها‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صون‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والحليفة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬أمننا‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التحالفات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والحليفة‮»‬‭. ‬

وتطرق‭ ‬الصباح‭ ‬إلى‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬قضيتنا‭ ‬الأولى‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه،‭ ‬وهذا‭ ‬موضوع‭ ‬ثابت‭ ‬منذ‭ ‬60‭ ‬عاما،‭ ‬وخلال‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬لم‭ ‬تحد‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬بتاتا،‭ ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬القضية‭ ‬خطنا‭ ‬واضح‭ ‬ومستقيم‭ ‬وقوي‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكويت‭ ‬ضد‭ ‬التطبيع‭ ‬مالم‭ ‬تقم‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬مستمر‭ ‬والقيادة‭ ‬متمسكة‭ ‬بهذا‭ ‬الموقف‭ ‬ولا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الـ‮
‬23‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حرب‭ ‬انتقامية‭ ‬وليست‭ ‬دفاعية،‭ ‬وعقاب‭ ‬جماعي‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭.. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقتلوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬وما‭ ‬تكون‭ ‬جريمة‭ ‬حرب؟‮»‬‭.‬

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