وزير الخارجية الكويتي: الحرب في غزة انتقامية وليست دفاعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الكويت -(د ب أ): أكد وزير الخارجية
الكويتي الشيخ سالم الصباح، أمس الأحد، أن الحرب في غزة انتقامية وليست دفاعية، مشددا على ثبات موقف
بلاده تجاه القضية الفلسطينية.
وبين الوزير الصباح، في مؤتمر صحفي أمس، أن الكويت ضد التطبيع مع إسرائيل ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال: «أنا كوزير خارجية مسؤوليتي الأولى هي الحفاظ على أمن وسلامة الكويت ومصالحها في الخارج»، مبينا أن «ذلك يتم من خلال صون علاقاتنا مع الدول الصديقة والحليفة، إذ إن أمننا قائم على التحالفات مع الدول الصديقة والحليفة».
وتطرق الصباح إلى القضية الفلسطينية، قائلا إنها «قضيتنا الأولى لا لبس فيه، وهذا موضوع ثابت منذ 60 عاما، وخلال ستة عقود لم تحد الكويت عن هذا الخط بتاتا، ومنذ بداية القضية خطنا واضح ومستقيم وقوي لا لبس فيه».
وشدد على أن «الكويت ضد التطبيع مالم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو موقف مستمر والقيادة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه».
وقال إن «ما نشهد في اليوم الـ
23 للحرب في غزة حرب انتقامية وليست دفاعية، وعقاب جماعي وجرائم حرب.. كيف يمكن أن يقتلوا ثلاثة آلاف طفل وما تكون جريمة حرب؟».
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