تشمل السحب على سيارة حديثة((مدينة التنين البحرين)) تطلق حملة ترويجية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلاقًا من جهودها المستمرة لمنح تجربة تسوق مجزية للزوار من جميع الأعمار، أعلنت مدينة التنين البحرين، أكبر مركز تسوق للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة البحرين، عزمها إطلاق حملة ترويجية جديدة تستمر من تاريخ 26 من شهر أكتوبر الجاري حتى 25 نوفمبر 2023، حيث تشمل السحب على سيارة جديدة.
وتستمر الفترة الترويجية مدة شهر، حيث تمنح جميع العملاء فرصة الدخول في السحب على سيارة JAC JS 4 جديدة مقابل كل 20 دينارا بحرينيا يتم إنفاقها في مدينة التنين أو تاي مارت. كما يمكن للمتسوقين من مملكة البحرين وخارجها المشاركة في السحب، على أن يتم إجراء السحب في تاريخ 26 نوفمبر 2023، تحت إشراف ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، لضمان أقصى قدر من النزاهة والشفافية خلال عملية السحب.
وبهذه المناسبة، صرح متحدث من إدارة مدينة التنين البحرين بالقول: «نحن مسرورون بالإعلان عن إطلاق هذه الحملة التي تأتي استكمالًا للعديد من النجاحات السابقة، لنعبّر من خلالها عن تقديرنا للعملاء لاختيارهم مدينة التنين البحرين وجهتهم الرئيسية للتسوق والترفيه».
يمكنك التسوّق في مدينة التنين البحرين لجميع احتياجاتك من القرطاسية والأدوات المبتكرة والإلكترونيات والملابس الأنيقة ولعب الأطفال والأثاث والمفارش والتحف والأطعمة والمشروبات والعطور والإكسسوارات والأجهزة والآلاف من المنتجات عالية الجودة الأخرى بأفضل الأسعار.
يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالعديد من خيارات الطعام اللذيذة التي يتم تقديمها في فناء المطاعم الرحب في مدينة التنين البحرين، بالإضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم العالمية والتقليدية الرائعة الموزّعة على أجزاء مختلفة من المجمع، مما يوفّر لهم أماكن مثالية لأخذ قسطًا من الراحة أثناء التسوق في أجواءٍ رائعة.
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