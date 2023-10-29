تشمل السحب على سيارة حديثة((مدينة التنين البحرين)) تطلق حملة ترويجية جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستمر‭ ‬الفترة‭ ‬الترويجية‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬حيث‭ ‬تمنح‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬ JAC ‭ ‬ JS 4‭ ‬جديدة‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يتم‭ ‬إنفاقها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬التنين‭ ‬أو‭ ‬تاي‭ ‬مارت‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمتسوقين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬لضمان‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬السحب‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬متحدث‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مدينة‭ ‬التنين‭ ‬البحرين‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬استكمالًا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬السابقة،‭ ‬لنعبّر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬للعملاء‭ ‬لاختيارهم‭ ‬مدينة‭ ‬التنين‭ ‬البحرين‭ ‬وجهتهم‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتسوق‭ ‬والترفيه‮»‬‭.‬

يمكنك‭ ‬التسوّق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬التنين‭ ‬البحرين‭ ‬لجميع‭ ‬احتياجاتك‭ ‬من‭ ‬القرطاسية‭ ‬والأدوات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬والملابس‭ ‬الأنيقة‭ ‬ولعب‭ ‬الأطفال‭ ‬والأثاث‭ ‬والمفارش‭ ‬والتحف‭ ‬والأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬والعطور‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬والآلاف‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬الأخرى‭ ‬بأفضل‭ ‬الأسعار‭.‬

يمكن‭ ‬للزوار‭ ‬أيضًا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الطعام‭ ‬اللذيذة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬المطاعم‭ ‬الرحب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬التنين‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬العالمية‭ ‬والتقليدية‭ ‬الرائعة‭ ‬الموزّعة‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المجمع،‭ ‬مما‭ ‬يوفّر‭ ‬لهم‭ ‬أماكن‭ ‬مثالية‭ ‬لأخذ‭ ‬قسطًا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬أثناء‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬أجواءٍ‭ ‬رائعة‭.‬