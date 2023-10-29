وفد من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يُشارك في المؤتمر الفني الـ35 للاتحاد العربي للأسمدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدعوة وتنظيم من الاتحاد العربي للأسمدة، شارك وفد من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في أعمال المؤتمر الفني والمعرض المصاحب له في نسخته الخامسة والثلاثين التي استضافتها العاصمة العمانيّة مسقط، خلال شهر أكتوبر الجاري.
وقد أقيمت فعالية هذا العام تحت شعار «الطريق الي الحياد الكربوني» بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين في الشركات العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للأسمدة، إلى جانب حضور عدد كبير من الضيوف والمدعوين والطلبة بالإضافة إلى مشاركة المهتمين بالشؤون الفنية والبيئية لقطاع الأسمدة.
وشهد المؤتمر استعراضاً لأحدث الممارسات التقنية في مجال الأسمدة والمغذيات كما شهد مناقشات مستفيضة للأفكار، كما جرى خلال الجلسات تبادل المعلومات والرؤى حول الحلول التقنية التي من شأنها المساعدة على تحسين عملية إنتاج الأسمدة في إطار التنمية المستدامة.
ويعتبر المؤتمر الفني من أهم الفعاليات التي تُقام بمنطقة الشرق الأوسط حول صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية، ويشهد المعرض المصاحب عرضاً يشارك فيه نخبة من أشهر مطوري التقنيات وموردي المعدات والمنتجين، حيث يتم عرض أحدث المعدات والآليات التي تحافظ على البيئة وتحد من استهلاك الطاقة في مجال صناعة الأسمدة.
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