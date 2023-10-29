وفد من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يُشارك في المؤتمر الفني الـ35 للاتحاد العربي للأسمدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬فعالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬الي‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬العربية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للأسمدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬والمدعوين‭ ‬والطلبة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬والبيئية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأسمدة‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬استعراضاً‭ ‬لأحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأسمدة‭ ‬والمغذيات‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬مناقشات‭ ‬مستفيضة‭ ‬للأفكار،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والرؤى‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬عملية‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسمدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ويعتبر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬الأسمدة‭ ‬والمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬ويشهد‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬عرضاً‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬مطوري‭ ‬التقنيات‭ ‬وموردي‭ ‬المعدات‭ ‬والمنتجين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬أحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الأسمدة‭.‬