بنك البركة الإسلامي يرتقي بتجربة العملاء من خلال إطلاق الدردشة باستخدام ((الذكاء الاصطناعي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في خطوة رائدة في رحلة التحول الرقمي للبنك، تم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق بنك البركة الإسلامي للنسخة التجريبية لخدمة روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات والمدعوم من
ChatGPT .
ويعكس إطلاق هذه الخدمة التزام بنك البركة الإسلامي بتحسين تجربة خدمة العملاء وتطوير خدماته الرقمية. حيثُ تعتمد هذه الخدمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم استفسارات العملاء وتقديم إجابات دقيقة ومتخصصة وبأكثر من لغة. موفرًا بذلك دعمًا متواصلًا للعميل على مدار الساعة.
وبهذه المناسبة، صرح إياد العباسي رئيس الرقمنة ومركز البطاقات في بنك البركة الإسلامي: «يمثل روبوت الدردشة المدعوم من الذكاء الاصطناعي علامة فارقة في جهودنا في مجال الرقمنة، حيثُ يتم تجربة هذا النظام المدعوم من ChatGPT لتحسينه وتطويره بناءً على ردود العملاء واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم استفساراتهم وتقديم إجابات دقيقة وفعالة، مقدمين بذلك خدمة وراحة لا مثيل لها لعملائنا الكرام وأيضًا معيارا جديدا للصناعة المصرفية في المنطقة».
وفي الوقت الحالي، يمكن للعملاء التفاعل مع النسخة التجريبية من روبوت الدردشة المدعوم من الذكاء الاصطناعي من خلال موقع بنك البركة الإسلامي أو من قناة الانستغرام الرسمية للبنك.
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