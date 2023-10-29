بنك البركة الإسلامي يرتقي بتجربة العملاء من خلال إطلاق الدردشة باستخدام ((الذكاء الاصطناعي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ChatGPT

ويعكس‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وتطوير‭ ‬خدماته‭ ‬الرقمية‭. ‬حيثُ‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحليل‭ ‬وفهم‭ ‬استفسارات‭ ‬العملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬إجابات‭ ‬دقيقة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬وبأكثر‭ ‬من‭ ‬لغة‭. ‬موفرًا‭ ‬بذلك‭ ‬دعمًا‭ ‬متواصلًا‭ ‬للعميل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬إياد‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬الرقمنة‭ ‬ومركز‭ ‬البطاقات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقمنة،‭ ‬حيثُ‭ ‬يتم‭ ‬تجربة‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬لتحسينه‭ ‬وتطويره‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ردود‭ ‬العملاء‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحليل‭ ‬وفهم‭ ‬استفساراتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬إجابات‭ ‬دقيقة‭ ‬وفعالة،‭ ‬مقدمين‭ ‬بذلك‭ ‬خدمة‭ ‬وراحة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وأيضًا‭ ‬معيارا‭ ‬جديدا‭ ‬للصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬النسخة‭ ‬التجريبية‭ ‬من‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬الانستغرام‭ ‬الرسمية‭ ‬للبنك‭.‬