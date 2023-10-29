Monday, 30 October 2023 02:55 GMT

((بابكو إنرجيز)) تطلق حملة ((كوني شجاعة)) للتوعية بشأن سرطان الثدي

10/29/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حملتها‭ ‬السنوية‭ ‬للتوعية‭ ‬بشأن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬كوني‭ ‬شجاعة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أعراضه‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬الفحص‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عنه،‭ ‬وتثقيف‭ ‬المعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭. ‬

واستضافت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المجموعة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جلسات‭ ‬التوعية‭ ‬والاستشارات‭ ‬المجانية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬العوالي‭ ‬وماراثون‭ ‬المشي‭ ‬وممارسة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ومثالية‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬محتملة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتشجيع‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالممارسات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬الأمراض‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭. ‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬‮«‬أدت‭ ‬برامج‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬معدلات‭ ‬العلاج‭ ‬والشفاء‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كوني‭ ‬شجاعة‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬تثقيف‭ ‬ودعم‭ ‬موظفينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬والتشخيص‭ ‬المبكر،‭ ‬وتزويد‭ ‬موظفينا‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لفهم‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬منتظمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تسهم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزامها‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬وسعيها‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬والصحة،‭ ‬والبيئة،‭ ‬والشباب،‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كوني‭ ‬شجاعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لتعزيز‭ ‬رفاهية‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭.‬

MENAFN29102023000055011008ID1107325700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث