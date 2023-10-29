((بابكو إنرجيز)) تطلق حملة ((كوني شجاعة)) للتوعية بشأن سرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستضافت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المجموعة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جلسات‭ ‬التوعية‭ ‬والاستشارات‭ ‬المجانية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬العوالي‭ ‬وماراثون‭ ‬المشي‭ ‬وممارسة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ومثالية‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬محتملة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتشجيع‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالممارسات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬الأمراض‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭. ‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬‮«‬أدت‭ ‬برامج‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬معدلات‭ ‬العلاج‭ ‬والشفاء‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كوني‭ ‬شجاعة‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬تثقيف‭ ‬ودعم‭ ‬موظفينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬والتشخيص‭ ‬المبكر،‭ ‬وتزويد‭ ‬موظفينا‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لفهم‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬منتظمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تسهم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزامها‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬وسعيها‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬والصحة،‭ ‬والبيئة،‭ ‬والشباب،‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كوني‭ ‬شجاعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لتعزيز‭ ‬رفاهية‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭.‬