((بابكو إنرجيز)) تطلق حملة ((كوني شجاعة)) للتوعية بشأن سرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة بابكو إنرجيز، شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حملتها السنوية للتوعية بشأن سرطان الثدي، تحت شعار: «كوني شجاعة»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول أعراضه والتشجيع على الفحص والكشف المبكر عنه، وتثقيف المعرضين لخطر الإصابة به.
واستضافت بابكو إنرجيز سلسلة من الفعاليات طوال شهر أكتوبر في جميع أنحاء المجموعة لتشجيع الموظفين على المشاركة في حزمة من الأنشطة المخطط لها بما فيها جلسات التوعية والاستشارات المجانية بالشراكة مع مستشفى العوالي وماراثون المشي وممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.
بدوره أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص واهتمام بابكو إنرجيز على تهيئة بيئة عمل صحية ومثالية تحد من أي مخاطر محتملة وذلك بالتشجيع على الالتزام بالممارسات الصحية وتعزيز الوعي بشأن الأمراض الأكثر انتشاراً في العالم والتي يأتي من بينها سرطان الثدي، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التي تشجع على الكشف المبكر.
وقال توماس «أدت برامج الكشف المبكر إلى تحسين معدلات العلاج والشفاء بشكل كبير، نهدف من خلال هذه حملة «كوني شجاعة»، إلى تثقيف ودعم موظفينا من خلال التأكيد على أهمية الفحص والتشخيص المبكر، وتزويد موظفينا بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم أهمية إجراء فحوصات منتظمة من خلال القنوات الصحيحة المتوفرة على نطاق واسع في مملكة البحرين».
وأضاف «تسهم شركة بابكو إنرجيز بشكل فعال في تحسين جودة حياة الأفراد في مملكة البحرين وذلك من خلال التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع وسعيها لبناء مستقبل أفضل عبر التركيز على مجالات دعم المرأة والصحة، والبيئة، والشباب، وغيرها».
وتأتي حملة «كوني شجاعة» في إطار جهود بابكو إنرجيز لتعزيز رفاهية الموظفين والعمل على توحيد العمليات التشغيلية في كافة الشركات التابعة للمجموعة.
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