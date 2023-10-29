وزيرة التنمية المستدامة: علاقات وطيدة بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحّبت الوزيرة بالسفير، وأكّدت العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده من تطوّر بمختلف المجالات، منوّهة بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.
بدوره أشاد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تنامٍ وتطور مستمر في شتّى الصعد، ومتمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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