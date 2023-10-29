وزيرة التنمية المستدامة: علاقات وطيدة بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحّبت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بالسفير،‭ ‬وأكّدت‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطوّر‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬منوّهة‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬أشاد‭ ‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬وتطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬الصعد،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬