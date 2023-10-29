الديوان الملكي ينعى الشيخة نـورة بـنـت سـلـمـان آل خـلـيفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نعى الديوان الملكي أمس سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، التي انتقلت إلى جوار ربها، إذ جاءنا من الديوان الملكي ما يأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الديوان الملكي سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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