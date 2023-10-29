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الديوان الملكي ينعى الشيخة نـورة بـنـت سـلـمـان آل خـلـيفة

10/29/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أمس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربها،‭ ‬إذ‭ ‬جاءنا‭ ‬من‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‮«‬يا‭ ‬أيتها‭ ‬النفس‭ ‬المطمئنة‭ ‬ارجعي‭ ‬إلى‭ ‬ربك‭ ‬راضية‭ ‬مرضية‭ ‬فادخلي‭ ‬في‭ ‬عبادي‭ ‬وادخلي‭ ‬جنتي‮»‬‭ ‬صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭.‬

‭ ‬بقلوب‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬وقدره‭ ‬ينعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربها‭ ‬أمس‭.‬

‭ ‬تغمد‭ ‬الله‭ ‬الفقيدة‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬وأسكنها‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬

‭ ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.‬

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