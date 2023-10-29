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إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة والصليب الأحمر يحذر من ((معاناة لا تحتمل))

10/29/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المقاومة تنفذ إنزالا مفاجئا خلف خطوط جيش الاحتلال فـي إيريز وتخوض قتالا شرسا

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬كثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬رغم‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬معاناة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬‭ ‬تلحق‭ ‬بالمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بحسب‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭. ‬

وواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفه‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭ ‬والبحر،‭ ‬مستهدفا‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬محلية،‭ ‬واصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬خانيونس‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬مجددا‭ ‬مئات‭ ‬المواقع‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يكثف‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تليجرام‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬قصفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬ونقاط‭ ‬مراقبة‭ ‬ومنصات‭ ‬لإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للدبابات‭. ‬



منذ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬يجري‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬عمليات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬ومدرعات‭ ‬ويستمر‭ ‬بموازاة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬قصفه‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬362‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬ويسكنه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

ويشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفا‭ ‬مدمرا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬استشهد‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مخيمين‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وندد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬السبت‭ ‬بـ«تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تقوض‭ ‬الأهداف‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬لمستوى‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬،‭ ‬منددة‭ ‬بـ«فشل‭ ‬كارثي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المدنيين‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬للجوء‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الحصار‭ ‬العسكري‭ ‬المفروض،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬استجابة‭ ‬إنسانية‭ ‬كافية‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الدولي‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬خريستوس‭ ‬خريستو‭: ‬‮«‬إزاء‭ ‬قصف‭ ‬متواصل‭ ‬ومرعب‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬للناس‭ ‬يلجؤون‭ ‬إليه‭. ‬يجب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

وكرر‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬دعوته‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬إلى‭ ‬التوجّه‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭. ‬ويدعو‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الكثيفة‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬جنوبا‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭. ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الضربات‭ ‬تستمر‭ ‬باستهداف‭ ‬الجنوب‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬المقفلة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬باتجاه‭ ‬الشمال‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬مساكن‭ ‬ومساعدات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دوّت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬داخل‭ ‬مستوطنات‭ ‬غلاف‭ ‬غزة،‭ ‬إثر‭ ‬إطلاق‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬رشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬نحو‭ ‬مستوطنات‭ ‬بئيري‭ ‬وزيكيم‭ ‬ونتيف‭ ‬هعسرا‭ ‬ونيريم‭ ‬والعين‭ ‬الثالثة‭.‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬كيبوتس‭ ‬بيئري‭ ‬وصوفا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الرشقات‭ ‬الصاروخية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬ألوية‭ ‬الناصر‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تقصف‭ ‬تحشدات‭ ‬العدو‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬‮«‬زيكيم‮»‬‭ ‬العسكرية‭ ‬بـ6‭ ‬قذائف‭ ‬هاون‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬120‭ ‬ملم‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬دكّ‭ ‬الآليات‭ ‬الصهيونية‭ ‬المتوغلة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬غزة‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بأن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القسام‭ ‬نفذوا‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬خلف‭ ‬خطوط‭ ‬تمركز‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬إيريز‭ ‬العسكري،‭ ‬واشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬الموقع‭. ‬وقالت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قتالا‭ ‬شرسا‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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