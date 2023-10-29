تظاهرات في عدة مدن عربية وعالمية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬أُقيم‭ ‬تجمع‭ ‬قرب‭ ‬ساحة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والجماعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وهي‭ ‬جماعة‭ ‬سُنية‭ ‬تستلهم‭ ‬أفكار‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭. ‬ولوّح‭ ‬المحتجون‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأعلام‭ ‬كتائب‭ ‬عزالدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬المسلح‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬توسع‭ ‬فيه‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عملياتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬







وكُتب‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬اللافتات‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬الله‭ ‬غايتنا،‭ ‬الجهاد‭ ‬سبيلنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬عمر‭ ‬حيمور‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجماعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أمام‭ ‬الحشود‭: ‬‮«‬نقول‭ ‬لمصر‭ ‬أمامكم‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬اليوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬قيادة‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬وجريء‮»‬،‭ ‬وحث‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬تظاهر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬لـ«مجزرة‮»‬‭ ‬يتعرّض‭ ‬لها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬‮«‬أثينا‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أطلقوا‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬هتافات‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬الناس‭ ‬بالسلام‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬هتف‭ ‬متظاهرون‭: ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬المجزرة‭ ‬التي‭ ‬يتعرّض‭ ‬لها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬قاتلة‮»‬،‭ ‬وندّدوا‭ ‬أيضا‭ ‬بالحكومة‭ ‬اليونانية‭ ‬لامتناعها‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لصالح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬السبت‭ ‬مطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كثّف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وتظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬وفي‭ ‬نيويورك‭. ‬

في‭ ‬أثينا،‭ ‬انطلق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬إلى‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بسيخيكو،‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬اليونانية‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬التحرّك‭ ‬سفير‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يوسف‭ ‬درخم‭ ‬ووفد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬اليوناني‭. ‬

وكان‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬تظاهروا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬كبرى‭ ‬دوائر‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬حيال‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتشهد‭ ‬نيويورك‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬1 ‭,‬ 6‭ ‬إلى‭ ‬مليوني‭ ‬يهودي‭ ‬ومئات‭ ‬آلاف‭ ‬المسلمين،‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تظاهرات‭ ‬وتجمعات‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬أو‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ويعرب‭ ‬ناشطون‭ ‬يهود‭ ‬أمريكيون‭ ‬يساريون‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأوقف‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬اعتصام‭ ‬كبير‭ ‬لهم‭ ‬مؤيد‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬غراند‭ ‬سنترال‮»‬‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭. ‬ودعت‭ ‬جمعيات‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬بشري‭ ‬‮«‬للدعوة‭ ‬بوضوح‭ ‬إلى‭ ‬تحرير‭ ‬كل‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يعيشون‭ ‬تحت‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬المتظاهر‭ ‬عبدالله‭ ‬عقل‭ (‬21‭ ‬عاما‭). ‬

وحملت‭ ‬نردين‭ ‬كسواني،‭ ‬منظمة‭ ‬التظاهرة،‭ ‬على‭ ‬‮«‬السياسيين‮»‬‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬تدعم‭ ‬حكومتهم‭ ‬بالكامل‭ ‬إسرائيل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيويورك‭ ‬إريك‭ ‬ادامز‭ ‬وحاكمة‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬كاثي‭ ‬هوشول‭ ‬الذين‭ ‬وعدوا‭ ‬جميعا‭ ‬بدعم‭ ‬غير‭ ‬مشروط‮»‬‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭. ‬ورأت‭ ‬كسواني‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬المنتخبين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمثلون‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬فسيفساء‭ ‬متعددة‭ ‬الثقافات‭ ‬والديانات‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬ذكرت‭ ‬مراسلة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أن‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬تدفق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الباكستانية‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬باتجاه‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الحمراء‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬سفارات‭ ‬ومبان‭ ‬حكومية‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المظاهرة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬الجماعة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬الإسلامي‭ ‬الشعبوي؛‭ ‬وخلال‭ ‬المسيرة‭ ‬قال‭ ‬السيناتور‭ ‬ورئيس‭ ‬الحزب‭ ‬سراج‭ ‬الحق‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ليست‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬

وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬عليها‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وسار‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬المظاهرة‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭. ‬كما‭ ‬خرج‭ ‬باكستانيون‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تظاهر‭ ‬أنصار‭ ‬لحزب‭ ‬‮«‬جماعة‭ ‬أمة‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬الإسلامي‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كويتا،‭ ‬ويعتزم‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬مولانا‭ ‬فضل‭ ‬الرحمن‭ ‬إلقاء‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الاستادات‭. ‬