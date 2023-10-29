ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية إلى 21 دينارا و400 فلس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
ارتفع سعر المعدن الاصفر في الاسواق المحلية بسبب ارتفاعه في الأسواق العالمية، فقد
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الى 21
دينارا و400
فلس للجرام، وعيار 22 الى
22 دينارا و400 فلس،
وعيار 24 الى
24 و500 فلس والأونصة الى 2005 دولارات.
وارجع الخبراء سبب ارتفاع أسعار الذهب في شهر أكتوبر إلى
الحروب وأعمال العنف التي تعمل على تغيير سعر الذهب بشكل كبير وهذا ما حدث في الحرب الأوكرانية، واستمر بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر
مما تسبب في زيادة أسعار الذهب في يوم الاثنين 9 أكتوبر بنسبة 1.2 % ، وذلك لأن الأسواق المالية تستعد للرياح المعاكسة والتقلبات الناجمة عن أي هجوم مفاجئ.
كما ان هناك أسبابا كثيرة لارتفاع
أسعار الذهب منها ارتفاع معدلات التضخم حيث ترتفع تكلفة الفرص للاستثمار في الذهب بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة حيث تنخفض تكلفة اقتراض الفلوس، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، بسبب انخفاض أسعار الفائدة بالإضافة الى
العرض
والطلب، كباقي السلع الأخرى، فهو يعمل على زيادة نسبة المعروض من الذهب على خفض سعره فتتشبع الأسواق، وتصبح زيادة سعره أمرًا صعبًا.
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