ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية إلى 21 دينارا و400 فلس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬المعدن‭ ‬الاصفر‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭

‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬الى‭ ‬21‭

‬دينارا‭ ‬و400‭

‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬الى‭

‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس،‭

‬وعيار‭ ‬24‭ ‬الى‭

‬24‭ ‬و500‭ ‬فلس‭ ‬والأونصة‭ ‬الى‭ ‬2005‭ ‬دولارات‭.‬

وارجع‭ ‬الخبراء‭ ‬سبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭

‬الحروب‭ ‬وأعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬واستمر‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭

‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬2 ‭%‬ ،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬تستعد‭ ‬للرياح‭ ‬المعاكسة‭ ‬والتقلبات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬مفاجئ‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬أسبابا‭ ‬كثيرة‭ ‬لارتفاع‭

‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬منها‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬حيث‭ ‬ترتفع‭ ‬تكلفة‭ ‬الفرص‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الذهب‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم،‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬حيث‭ ‬تنخفض‭ ‬تكلفة‭ ‬اقتراض‭ ‬الفلوس،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب،‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭

‬العرض‭

‬والطلب،‭ ‬كباقي‭ ‬السلع‭ ‬الأخرى،‭ ‬فهو‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬سعره‭ ‬فتتشبع‭ ‬الأسواق،‭ ‬وتصبح‭ ‬زيادة‭ ‬سعره‭ ‬أمرًا‭ ‬صعبًا‭.‬