موقف البحرين ثابت في دعم الحق الفلسطيني:دقيقة حداد ((شورية)) على أرواح ضحايا الحرب الظالمة في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) النعيمي يطالب بمزيد من الصلاحيات.. والزايد تتمسك بالنص الدستوري
طالب عبدالله النعيمي أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بتعديل مواد عديدة في النظام الداخلي للمجلس تحتاج إلى تطوير وتعديل، منها المادة المتعلقة بأسئلة الأعضاء للوزراء، والتي لا تعرض على المجلس ولا يمكن تفنيدها أو يبين الغرض منها، وهو ما يؤدي إلى نتيجة غير مثمرة.
وتساءل عن آلية تنفيذ المقترحات التي يقدمها الشوريون، مطالبا بإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، ولا نخرج على التحديات المرسومة لمجلس الشورى، لأن الشورى له قيمة رفيعة في العملية التشريعية ولا بد أن يؤخذ بالمقترحات والآراء والخبرات حتى نصل إلى نتائج.
وعندما حاول الاستشهاد بتعليقه على سؤال قدمه لوزارة التجارة في دور الانعقاد الماضي، اعترضت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية، مؤكدة أنه لا يمكن إرساء خطأ بمناقشة سؤال وجواب تم الرد عليه، لأنه بموجب النص الدستوري واللائحة الداخلية لا يمكن مناقشة أسئلة تم تقديمها من عضو مجلس الشورى.
MENAFN29102023000055011008ID1107325694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.