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موقف البحرين ثابت في دعم الحق الفلسطيني:دقيقة حداد ((شورية)) على أرواح ضحايا الحرب الظالمة في غزة

10/29/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) النعيمي يطالب بمزيد من الصلاحيات.. والزايد تتمسك بالنص الدستوري

طالب‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بتعديل‭ ‬مواد‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتعديل،‭ ‬منها‭ ‬المادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأسئلة‭ ‬الأعضاء‭ ‬للوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تفنيدها‭ ‬أو‭ ‬يبين‭ ‬الغرض‭ ‬منها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭.‬

وتساءل‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الشوريون،‭ ‬مطالبا‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس،‭ ‬ولا‭ ‬نخرج‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المرسومة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬لأن‭ ‬الشورى‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬بالمقترحات‭ ‬والآراء‭ ‬والخبرات‭ ‬حتى‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭.‬

وعندما‭ ‬حاول‭ ‬الاستشهاد‭ ‬بتعليقه‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬قدمه‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الماضي،‭ ‬اعترضت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إرساء‭ ‬خطأ‭ ‬بمناقشة‭ ‬سؤال‭ ‬وجواب‭ ‬تم‭ ‬الرد‭ ‬عليه،‭ ‬لأنه‭ ‬بموجب‭ ‬النص‭ ‬الدستوري‭ ‬واللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬مناقشة‭ ‬أسئلة‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

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