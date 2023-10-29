تمتلك 5 سيارات قديمة فتاة بحرينية تهوى جمع السيارات الكلاسيكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





نور‭ ‬تاج‭.. ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬تهوى‭ ‬جمع‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬تضم‭ ‬مجموعتها‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬5‭ ‬طرازات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العريقة‭. ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الفتيات‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬قادها‭ ‬شغفها‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسيارات‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬المؤسس‭ ‬حديثا‭. ‬

وتقول‭ ‬نور‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬شغف‭ ‬منذ‭ ‬صغري‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمركبات‭. ‬كان‭ ‬والدي‭ ‬يعزز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشغف،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬منحي‭ ‬الثقة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭. ‬يعرفني‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمركبات‭ ‬والمحركات‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬اكتسبت‭ ‬هذه‭ ‬الهواية‭ ‬من‭ ‬عائلتي‭ ‬التي‭ ‬ورثت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬جدي‭. ‬وورثها‭ ‬لي‭ ‬والدي‭ ‬تباعا،‭ ‬وإحدى‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬جدي‭ ‬هي‭ ‬كورفيت‭ ‬سي‭ ‬3‮»‬‭.‬







وأعربت‭ ‬تاج‭ ‬عضو‭ ‬نادي‭ ‬الفتيات‭ ‬للسيارات‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بتأسيس‭ ‬ناد‭ ‬للفتيات‭ ‬المهتمات‭ ‬بمجال‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬انضمت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬إعلان‭ ‬التأسيس،‭ ‬وبينت‭: ‬‮«‬هو‭ ‬فكرة‭ ‬مستحدثة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولكنها‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬نادي‭ ‬الفتيات‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ليس‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬سبقت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬وعمان‭ ‬والإمارات‭ ‬بتأسيس‭ ‬نواد‭ ‬مشابهة‭.‬

وعن‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها،‭ ‬قالت‭ ‬نور‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬سيارة‭ ‬للاستخدام‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬لكزس،‭ ‬وأركز‭ ‬على‭ ‬اقتناء‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬مثل‭ ‬كورفيت‭ ‬سي‭ ‬3،‭ ‬وهي‭ ‬سيارة‭ ‬رياضية‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬مجموعتها‭ ‬سيارة‭ ‬دفع‭ ‬العجل‭ ‬الخلفي‭ ‬‮«‬فورد‭ ‬ثندربيرد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬واصلت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬إنتاج‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬جيلا‭ ‬منها‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬طراز‭ ‬فولكس‭ ‬واجن‭ ‬بيتل‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬بالخنفساء،‭ ‬ويعد‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بدأ‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1938‭ ‬وأعلن‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طراز‭ ‬العلامة‭ ‬اليابانية‭ ‬دايهاتسو‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬وسيارة‭ ‬كلاسيكية‭ ‬أخرى‭ ‬أنتجتها‭ ‬علامة‭ ‬مرسيدس‭ ‬الألمانية‭.‬







وتخطط‭ ‬نور‭ ‬لامتلاك‭ ‬طراز‭ ‬نيسان‭ ‬الرياضي‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬لاين‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬وطراز‭ ‬رياضي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬مرسيدس،‭ ‬وهو‭ ‬ SL 500‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬لافتتاح‭ ‬متجر‭ ‬للسيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬وتصليحها‭ ‬وصباغتها،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬المجال‭. ‬وتضيف‭: ‬‮«‬علمني‭ ‬والدي‭ ‬سبل‭ ‬الصيانة‭ ‬السريعة،‭ ‬مثل‭ ‬تبديل‭ ‬زيت‭ ‬المحرك‭ ‬وتوصيل‭ ‬أسلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬للسماعات‭ ‬وطرق‭ ‬الصيانة‭ ‬السريعة‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬