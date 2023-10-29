تمتلك 5 سيارات قديمة فتاة بحرينية تهوى جمع السيارات الكلاسيكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمد سرحان
نور تاج.. فتاة بحرينية تهوى جمع السيارات الكلاسيكية، تضم مجموعتها ما يقارب 5 طرازات من مختلف العلامات التجارية العريقة. وهي أيضا عضو في نادي الفتيات للسيارات في البحرين. قادها شغفها بكل ما يتعلق بالسيارات إلى الانخراط في النادي المؤسس حديثا.
وتقول نور: «لدي شغف منذ صغري بكل ما يتعلق بالمركبات. كان والدي يعزز في هذا الشغف، ويسهم في منحي الثقة والتعرف على هذا العالم، وهو لا يزال. يعرفني بكل ما يتعلق بالمركبات والمحركات وقطع الغيار».
وأضافت: «اكتسبت هذه الهواية من عائلتي التي ورثت مجموعة من السيارات الكلاسيكية أيضا من جدي. وورثها لي والدي تباعا، وإحدى تلك المركبات التي كانت ضمن مجموعة جدي هي كورفيت سي 3».
وأعربت تاج عضو نادي الفتيات للسيارات عن سعادتها بتأسيس ناد للفتيات المهتمات بمجال السيارات في البحرين، والذي انضمت إليه في حين إعلان التأسيس، وبينت: «هو فكرة مستحدثة في المملكة، ولكنها موجودة من ذي قبل في الولايات المتحدة ودول أخرى». ويعتبر نادي الفتيات للسيارات في البحرين ليس الأول من نوعه في المنطقة، إذ سبقت دول خليجية مثل السعودية وعمان والإمارات بتأسيس نواد مشابهة.
وعن السيارات التي تمتلكها، قالت نور: «لدي سيارة للاستخدام اليومي من علامة لكزس، وأركز على اقتناء السيارات الكلاسيكية مثل كورفيت سي 3، وهي سيارة رياضية توقفت عن الإنتاج في عام 1983 من قبل شركة جنرال موتورز». كما تضم مجموعتها سيارة دفع العجل الخلفي «فورد ثندربيرد» التي واصلت العلامة التجارية إنتاج أحد عشر جيلا منها بدءا من عام 1955 حتى عام 2005. إلى جانب طراز فولكس واجن بيتل الذي لقب بالخنفساء، ويعد أول سيارة للعلامة التجارية بدأ إنتاجها في عام 1938 وأعلن خروجها من خطوط الإنتاج في عام 2003. بالإضافة إلى طراز العلامة اليابانية دايهاتسو الذي أصدر في عام 1966، وسيارة كلاسيكية أخرى أنتجتها علامة مرسيدس الألمانية.
وتخطط نور لامتلاك طراز نيسان الرياضي «سكاي لاين جي تي آر» وطراز رياضي أيضا من علامة مرسيدس، وهو SL 500. كما تسعى لافتتاح متجر للسيارات الكلاسيكية وتصليحها وصباغتها، وذلك اعتمادا على خبرتها في المجال. وتضيف: «علمني والدي سبل الصيانة السريعة، مثل تبديل زيت المحرك وتوصيل أسلاك الكهرباء للسماعات وطرق الصيانة السريعة الأخرى».
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