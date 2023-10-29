رئيسا مجلسي النواب والشورى يعزيان مصر في ضحايا حادث التصادم على طريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب برقيتي تعزية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وإلى المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيهما عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث تصادم بين حافلة وعدد من السيارات على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
كما بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وإلى المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في ضحايا التصادم بين حافلة وعدد من السيارات على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث المؤسف بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
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