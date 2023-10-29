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رئيسا مجلسي النواب والشورى يعزيان مصر في ضحايا حادث التصادم على طريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي

10/29/2023 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬إلى‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وإلى‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعرب‭ ‬فيهما‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬بين‭ ‬حافلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القاهرة‭-‬الإسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه،‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وإلى‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬التصادم‭ ‬بين‭ ‬حافلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القاهرة‭-‬الإسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬ضحايا‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المؤسف‭ ‬بواسع‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

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