رئيسا مجلسي النواب والشورى يعزيان مصر في ضحايا حادث التصادم على طريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وإلى‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬التصادم‭ ‬بين‭ ‬حافلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القاهرة‭-‬الإسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬ضحايا‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المؤسف‭ ‬بواسع‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬