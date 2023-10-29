((نهرا)) تستحدث آليّة لتسجيل الأدوية غير المعتمدة لديها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









أصدر‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحيّة‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مدّة‭ ‬أقصاها‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التسجيل‭ ‬مع‭ ‬استثناء‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬11‮»‬‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬نظام‭ ‬تسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدليّة‭ ‬وتحديد‭ ‬أسعارها‭ ‬وإعلانها‭ ‬والصادرة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬اشتراطات‭ ‬أساسية‭.‬

وجاء‭ ‬الاشتراط‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬الجهات‭ ‬المعتمدة‭ ‬والمسجلّة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬6‭ ‬جهات‭ ‬رئيسية‭ ‬اشترطت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬مسجلة‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الخليجية‭ ‬المركزيّة‭ ‬للتسجيل‭ ‬الدوائي،‭ ‬هيئة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬السعودية،‭ ‬هيئة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية،‭ ‬هيئة‭ ‬الدواء‭ ‬الأوروبية،‭ ‬الدواء‭ ‬السويدي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الدواء‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصحيّة‭ ‬البريطانيّة‮»‬‭. ‬

ونصّ‭ ‬الاشتراط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المصانع‭ ‬المنتجة‭ ‬للأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬لها‭ ‬مسبقًا،‭ ‬والاشتراط‭ ‬الثالث‭ ‬نصّ‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬الرسم‭ ‬المقرر‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الدواء‭ ‬أو‭ ‬المستحضر‭ ‬الصيدلي‭ ‬ولذلك‭ ‬لإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيله‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬للاشتراط‭ ‬الرابع‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدليّة‭ ‬المطلوب‭ ‬استيرادها‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬لها‭ ‬بدائل‭ ‬مسجلّة‭ ‬ومتوافرّة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أقرّ‭ ‬المجلس‭ ‬باستبدال‭ ‬قائمة‭ ‬أدوية‭ ‬علاج‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬المرافقة‭ ‬للقرار‭ ‬السابق‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬153‭ ‬دواءً‭ ‬ومستحضرًا‭ ‬صيدليًا‭ ‬بقائمة‭ ‬أدوية‭ ‬علاج‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬المرفقة‭ ‬بلائحة‭ ‬نظام‭ ‬تسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬وتحديد‭ ‬أسعارها‭ ‬وإعلانها‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭.‬

حيث‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬برقم‭ ‬17‭ ‬مكررا‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يجوز‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنيّة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الأدويّة‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدليّة‭ ‬غير‭ ‬المسجلّة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬تُصدر‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬مشروط‭ ‬للاستيراد‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬السريع‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلم‭ ‬ملف‭ ‬تسجيل‭ ‬الدواء‭ ‬أو‭ ‬المستحضر‭ ‬الصيدليّ،‭ ‬وذلك‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المصانع‭ ‬المنتجة‭ ‬لهذه‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدليّة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الست‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استيفاء‭ ‬باقي‭ ‬المستندات‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنيّة‭ ‬المطلوبة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسليم‭ ‬الملف‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سداد‭ ‬رسم‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الرسم‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ويُحصّل‭ ‬باقي‭ ‬الرسم‭ ‬عند‭ ‬استكمال‭ ‬دراسة‭ ‬الملف‭ ‬وإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬الدواء‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬للهيئة‭ ‬شطب‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬المشروط‭ ‬للاستيراد‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬السريع‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬انقضت‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتسجيل‭.‬