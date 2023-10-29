خلال استقباله وزير الخارجية في رام الله:رئيس فلسطين يشيد بمواقف البحرين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عباس يجدد الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة

الزياني يؤكد موقف البحرين الرافض لحصار أهالي غزة وتهجيرهم من أراضيهم

استقبل‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ،‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الرويعي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬







‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬العصيبة‭ ‬التي‭ ‬يقاسي‭ ‬فيها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬الكبير‭ ‬للمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬والاستقلال،‭ ‬ودعوات‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصلة‭ ‬لإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والتعايش‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وكلف‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وامتنانه‭ ‬لمواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصة‭ ‬والداعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتمنياته‭ ‬للمملكة‭ ‬بدوام‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

واستعرض‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬الذي‭ ‬ينتهك‭ ‬بشكل‭ ‬سافر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بإنشاء‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬دائمة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والذهاب‭ ‬لمؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬جزئية‭ ‬أو‭ ‬أمنية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والتمسك‭ ‬بالحل‭ ‬السياسي‭ ‬الشامل‭ ‬المستند‭ ‬للشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬الذي‭ ‬ينهي‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لأرض‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬بعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬مجددًا‭ ‬رفض‭ ‬تهجير‭ ‬أبناء‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأرضهم‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬أو‭ ‬القدس‭.‬

وثمن‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وشعوبها‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الداعمة‭ ‬والمساندة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬مجددًا‭ ‬الدعوة‭ ‬لعقد‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬طارئة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والتوفيق،‭ ‬وللشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والاستقرار‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬الممثل‭ ‬الشرعي‭ ‬الوحيد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وحرصها‭ ‬واهتمامها‭ ‬بأن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقه‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬ترابه‭ ‬الوطني‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعوة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد،‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناتهم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرافض‭ ‬للحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وتهجيرهم‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬والداعي‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬للعملية‭ ‬السلمية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تنهي‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الصراع،‭ ‬وأن‭ ‬ندين‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬متحدًا‭ ‬ضد‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والعجز‭ ‬والمدنيين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا،‭ ‬لأن‭ ‬موتهم‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬القضايا‭ ‬الأساسية‭ ‬بل‭ ‬سيغذي‭ ‬أجيال‭ ‬مليئة‭ ‬بالغضب‭ ‬والتعطش‭ ‬للانتقام‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لاعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قرارًا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تبنته‭ ‬120‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الجمعية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يطالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬وقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للاستجابة‭ ‬لنداءاتهم،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬بدون‭ ‬كلل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأن‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولتين،‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬آمنة،‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬نبني‭ ‬عليه‭ ‬مستقبلًا‭ ‬للمنطقة‭ ‬ينعم‭ ‬بالرخاء‭ ‬والوئام‭ ‬والكرامة‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭.‬