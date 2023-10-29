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خلال استقباله وزير الخارجية في رام الله:رئيس فلسطين يشيد بمواقف البحرين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

10/29/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدير لدعوات الملك المتواصلة إلى إشاعة السلام والأمن والتعايش بين شعوب المنطقة

عباس يجدد الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة

الزياني يؤكد موقف البحرين الرافض لحصار أهالي غزة وتهجيرهم من أراضيهم

استقبل‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ،‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الرويعي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬



‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬العصيبة‭ ‬التي‭ ‬يقاسي‭ ‬فيها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬الكبير‭ ‬للمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬والاستقلال،‭ ‬ودعوات‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصلة‭ ‬لإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والتعايش‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وكلف‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وامتنانه‭ ‬لمواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصة‭ ‬والداعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتمنياته‭ ‬للمملكة‭ ‬بدوام‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

واستعرض‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬الذي‭ ‬ينتهك‭ ‬بشكل‭ ‬سافر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بإنشاء‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬دائمة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والذهاب‭ ‬لمؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬جزئية‭ ‬أو‭ ‬أمنية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والتمسك‭ ‬بالحل‭ ‬السياسي‭ ‬الشامل‭ ‬المستند‭ ‬للشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬الذي‭ ‬ينهي‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لأرض‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬بعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬مجددًا‭ ‬رفض‭ ‬تهجير‭ ‬أبناء‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأرضهم‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬أو‭ ‬القدس‭.‬

وثمن‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وشعوبها‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الداعمة‭ ‬والمساندة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬مجددًا‭ ‬الدعوة‭ ‬لعقد‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬طارئة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والتوفيق،‭ ‬وللشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والاستقرار‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬الممثل‭ ‬الشرعي‭ ‬الوحيد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وحرصها‭ ‬واهتمامها‭ ‬بأن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقه‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬ترابه‭ ‬الوطني‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعوة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد،‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناتهم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرافض‭ ‬للحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وتهجيرهم‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬والداعي‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬للعملية‭ ‬السلمية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تنهي‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الصراع،‭ ‬وأن‭ ‬ندين‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬متحدًا‭ ‬ضد‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والعجز‭ ‬والمدنيين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا،‭ ‬لأن‭ ‬موتهم‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬القضايا‭ ‬الأساسية‭ ‬بل‭ ‬سيغذي‭ ‬أجيال‭ ‬مليئة‭ ‬بالغضب‭ ‬والتعطش‭ ‬للانتقام‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لاعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قرارًا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تبنته‭ ‬120‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الجمعية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يطالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬وقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للاستجابة‭ ‬لنداءاتهم،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬بدون‭ ‬كلل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأن‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولتين،‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬آمنة،‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬نبني‭ ‬عليه‭ ‬مستقبلًا‭ ‬للمنطقة‭ ‬ينعم‭ ‬بالرخاء‭ ‬والوئام‭ ‬والكرامة‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭.‬

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