انطلاق منافسات مسابقة ((خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬36‭ ‬فريقًا،‭ ‬تم‭ ‬تزويدهم‭ ‬بخدمات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬لشركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬لإنشاء‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المبتكرة‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬واللامحدود‭ ‬ورعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬وإعداد‭ ‬أجيال‭ ‬واعدة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءتهم،‭ ‬وصقل‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬وقصص‭ ‬نجاح‭ ‬حقيقية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬باستمرار‭ ‬إقامة‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬المسابقة‭ ‬منصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬المتحمسين‭ ‬لتبادل‭ ‬أفكارهم‭ ‬ومعلوماتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ولجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬آملًا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تبني‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬اختراعات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمايكروسوفت‭ ‬البحرين‭ ‬وعُمان‭ ‬الشيخ‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬الحوسني‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ونشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬ونحن‭ ‬نشاهد‭ ‬زخم‭ ‬الشباب‭ ‬المبتكرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬وكيف‭ ‬يوظفون‭ ‬التقنية‭ ‬لبناء‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بمنظور‭ ‬ابتكاري‭ ‬حديث‭. ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬المتجددة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬يحفزنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬بنشاط،‭ ‬وتعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بإيصال‭ ‬الابتكارات‭ ‬التقنية‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لدعم‭ ‬الفرق‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬عبر‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬مجتمعاتنا‮»‬‭.‬