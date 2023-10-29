انطلاق منافسات مسابقة ((خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي))

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تنطلق منافسات النسخة الرابعة من مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي، تحت شعار: «مستقبل مرن: الابتكار من أجل المياه والطاقة والمناخ»، التي تنظمها كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة وشركة مايكروسوفت، وبدعم من موهوبي الأمل (ذراع إدارة المواهب ورأس المال البشري لصندوق الأمل)، وذلك ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الداعمة للمجال العلمي.
ويشارك في المسابقة هذا العام 36 فريقًا، تم تزويدهم بخدمات الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت لإنشاء مشاريعهم المبتكرة.
وبهذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه المتواصل واللامحدود ورعايته الكريمة لهذه المسابقة الهادفة إلى تشجيع الطاقات الشبابية البحرينية على الإبداع وإعداد أجيال واعدة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال تحسين كفاءتهم، وصقل قدراتهم وتمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح حقيقية، مشيدًا باستمرار إقامة المسابقة في نسختها الرابعة، ما يؤكد نجاحها في تحقيق رؤيتها الرامية إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث تشكل المسابقة منصة للمشاركين المتحمسين لتبادل أفكارهم ومعلوماتهم وخبراتهم مع خبراء الذكاء الاصطناعي ولجنة التحكيم، آملًا أن يتم تبني مشاريع أو اختراعات الذكاء الاصطناعي هذه من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة في المملكة.
بدوره، قال المدير العام لمايكروسوفت البحرين وعُمان الشيخ سيف بن هلال الحوسني: «سعداء بالمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي، ونشعر بالفخر ونحن نشاهد زخم الشباب المبتكرين في هذه المسابقة، وكيف يوظفون التقنية لبناء وتنمية المجتمع بمنظور ابتكاري حديث. هذه الروح المتجددة القادرة على العطاء هي ما يحفزنا للمشاركة بنشاط، وتعزز التزامنا الراسخ بإيصال الابتكارات التقنية إلى أولئك الذين يقودون مسيرة التحول. ونحن على أتم الاستعداد لدعم الفرق المتميزة في المسابقة عبر مساعدتهم على نقل أفكارهم إلى واقع يُسهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تمس مجتمعاتنا».
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