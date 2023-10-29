المعمارية سمية فالي تتحدث عن ((الفضاء المضاد)) في مركز الشيخ إبراهيم اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)httpswwwyoutubecomwatch?vQEuoEIfS

‮

‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬ QR ‮»‬‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

‮

‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬سمية‭ ‬فالي‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومديرة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬الفضاء‭ ‬المضاد‮»‬،‭ ‬حائزة‭ ‬لجوائز‭ ‬عديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬الهويات‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالثقافة‭ ‬الإفريقية‭ ‬والإسلامية‭. ‬حازت‭ ‬سمية‭ ‬فالي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الشاب‮»‬‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬لكونها‭ ‬شخصا‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الممارسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صندوق‭ ‬الآثار‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالأشكال،‭ ‬والتراث‭ ‬المتجسد،‭ ‬ودعم‭ ‬شبكات‭ ‬المعرفة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الفنون‭. ‬