المعمارية سمية فالي تتحدث عن ((الفضاء المضاد)) في مركز الشيخ إبراهيم اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يلتقي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة البحوث بالمعمارية والمديرة الفنية لبينالي الفنون الإسلامية سمية فالي، في محاضرة تتطرق من خلالها إلى تأسيسها شركة «الفضاء المضاد»، وفرادتها بالقواعد المعمارية غير التقليدية المستلهمة من التنوع الثقافي والبحث في مفهوم المساحة والمكان. يأتي ذلك ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز. كما يمكن متابعة المحاضرة، من خلال رابط البث المباشر:
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وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة « QR » لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
يذكر أن سمية فالي هي مؤسسة ومديرة شركة «الفضاء المضاد»، حائزة لجوائز عديدة مرتبطة بالتعبير عن الهويات والمتعلقة بالثقافة الإفريقية والإسلامية. حازت سمية فالي جائزة «القائد الشاب» للمنتدى الاقتصادي العالمي، لكونها شخصا سيؤثر على مستقبل الممارسة المعمارية، وهي تعمل في العديد من المؤسسات، بما في ذلك صندوق الآثار العالمي، من خلال اهتمامها بالأشكال، والتراث المتجسد، ودعم شبكات المعرفة الجديدة في الفنون.
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