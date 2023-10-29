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المعمارية سمية فالي تتحدث عن ((الفضاء المضاد)) في مركز الشيخ إبراهيم اليوم

10/29/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬يلتقي‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬البحوث‭ ‬بالمعمارية‭ ‬والمديرة‭ ‬الفنية‭ ‬لبينالي‭ ‬الفنون‭ ‬الإسلامية‭ ‬سمية‭ ‬فالي،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬تتطرق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تأسيسها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬الفضاء‭ ‬المضاد‮»‬،‭ ‬وفرادتها‭ ‬بالقواعد‭ ‬المعمارية‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬المستلهمة‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬المساحة‭ ‬والمكان‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭: ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ youtube ‭.‬ com ‭/‬ watch?v ‭=‬ QEu 09 oEIfS 8


‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬ QR ‮»‬‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬


‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬سمية‭ ‬فالي‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومديرة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬الفضاء‭ ‬المضاد‮»‬،‭ ‬حائزة‭ ‬لجوائز‭ ‬عديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬الهويات‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالثقافة‭ ‬الإفريقية‭ ‬والإسلامية‭. ‬حازت‭ ‬سمية‭ ‬فالي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الشاب‮»‬‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬لكونها‭ ‬شخصا‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الممارسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صندوق‭ ‬الآثار‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالأشكال،‭ ‬والتراث‭ ‬المتجسد،‭ ‬ودعم‭ ‬شبكات‭ ‬المعرفة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الفنون‭. ‬

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