رئيس بلدي الجنوبية: طلب مقابلة وزير الأشغال معلق منذ خمسة أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
أبدى رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله عبداللطيف استياءه من إجراءات ومعاملة وزارة الأشغال للمجلس البلدي حيث طلب مقابلة وزير الأشغال لأعضاء المجلس بغية مناقشة المشاريع وأولوية الأعمال في الدوائر العشر منذ الثامن من يونيو للعام الحالي ولكن من دون نتيجة.
وقال رئيس المجلس عبدالله إبراهيم عبد اللطيف إن الأشغال طلبت من الأعضاء تزويدهم بخمسة مشاريع في كل دائرة على سبيل السرعة لإنجازها وحتى هذه اللحظة لم يتم البدء بأي منها داعيا المختصين في الأشغال إلى ضرورة الإنجاز والجدية في التنفيذ.
وأكد أن المجلس البلدي قد خاطب وزارة الأشغال في المواضيع المراد مناقشتها ومنها تأخر الرد على طلبات وتوصيات المجلس مبيناً عدم التعاون من قبل الوزارة ما ينعكس سلبا على المواطنين الذين يشكلون محور التنمية في تحقيق المتطلبات.
وأردف بأن بطء أعمال الصيانة منها الضرورية في البنية التحتية كالشوارع الرئيسية والفرعية لها مردودها الفعلي تجاه الأهالي وقد تلحق الضرر بمركباتهم.
وتابع كما استفسر المجلس البلدي سابقاً عن المشاريع التطويرية للمجمعات وعن خطة وزارة الأشغال لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في بعض الدوائر منها الدائرة السابعة ولم نتلق الرد بشأن كل تلك القضايا التي تمس أهالي المحافظة الجنوبية.
وأوضح عبداللطيف أن أعضاء المجلس البلدي يتلقون بشكل يومي ملاحظات وشكاوى أهالي المحافظة بشأن بعض الأعمال التي تخص وزارة الأشغال وليست لديهم الإجابات الشافية مما يوقعهم في (الحرج) نتيجة عن عدم الرد من قبل الوزارة بشأن تلك الملاحظات.
ودعا عبداللطيف وزارة الأشغال بالالتفات إلى مشاريع الجنوبية والتعامل مع المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية بجدية لما فيه مصلحة المنطقة الجنوبية والبحرين عامة.
MENAFN29102023000055011008ID1107325686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.