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رئيس بلدي الجنوبية: طلب مقابلة وزير الأشغال معلق منذ خمسة أشهر

10/29/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭: ‬


أبدى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬استياءه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬ومعاملة‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬مقابلة‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بغية‭ ‬مناقشة‭ ‬المشاريع‭ ‬وأولوية‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬العشر‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬إن‭ ‬الأشغال‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬تزويدهم‭ ‬بخمسة‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دائرة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬السرعة‭ ‬لإنجازها‭ ‬وحتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬البدء‭ ‬بأي‭ ‬منها‭ ‬داعيا‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الأشغال‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإنجاز‭ ‬والجدية‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬قد‭ ‬خاطب‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المراد‭ ‬مناقشتها‭ ‬ومنها‭ ‬تأخر‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬وتوصيات‭ ‬المجلس‭ ‬مبيناً‭ ‬عدم‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المتطلبات‭.‬

وأردف‭ ‬بأن‭ ‬بطء‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬منها‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬كالشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬لها‭ ‬مردودها‭ ‬الفعلي‭ ‬تجاه‭ ‬الأهالي‭ ‬وقد‭ ‬تلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بمركباتهم‭.‬

وتابع‭ ‬كما‭ ‬استفسر‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬للمجمعات‭ ‬وعن‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدوائر‭ ‬منها‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬ولم‭ ‬نتلق‭ ‬الرد‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأوضح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬يتلقون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ملاحظات‭ ‬وشكاوى‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وليست‭ ‬لديهم‭ ‬الإجابات‭ ‬الشافية‭ ‬مما‭ ‬يوقعهم‭ ‬في‭ (‬الحرج‭) ‬نتيجة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬الملاحظات‭.‬

ودعا‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بالالتفات‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بجدية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والبحرين‭ ‬عامة‭.‬

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