الشيخة زين بنت خالد آل خليفة تزور جمعية الصداقة للمكفوفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيثُ‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬والأستاذ‭ ‬علي‭ ‬حاجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والأستاذة‭ ‬شريفة‭ ‬عبدالله‭ ‬المالكي‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومنتسبو‭ ‬الأطفال‭ ‬بالمركز‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬لسموها‭ ‬عند‭ ‬قدومها‭ ‬الورد،‭ ‬مُعبرين‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسموها،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الروضة‭ ‬وأحدث‭ ‬أساليب‭ ‬التدريس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬سموها‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬يرافقها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭

‬للاطلاع‭ ‬على‭

‬مرافق‭ ‬الجمعية‭ ‬كمختبر‭ ‬الحاسوب‭ ‬ومشغل‭ ‬الأعمال‭ ‬اليدوية‭ ‬والمكتبة‭ ‬العامة،‭ ‬وغرفة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬وأحدث‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأعضاء‭ ‬المكفوفين‭.‬

بعدها‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬الجمعية‭ ‬حيثُ‭ ‬تقدم‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي‭ ‬بكلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬سموها‭ ‬للجمعية‭ ‬لمساندة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بنشاطاتها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬بقبول‭ ‬سموها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفخرية‭ ‬للجمعية،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬لأحدث‭ ‬البرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قُدماً‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأشخاص‭ ‬المكفوفين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬مستمدين‭ ‬العزم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬وأتبع‭ ‬الكلمة‭ ‬بقصيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقديراً‭ ‬لتشريف‭ ‬سموها،‭ ‬ثم‭ ‬عقدت‭ ‬سموها‭ ‬اجتماعاً‭ ‬ودياً‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تصوراتهم‭ ‬للأنشطة‭ ‬الهادفة،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بتوجيهات‭ ‬سموها،‭ ‬مقدرين‭ ‬بادرتها‭ ‬الكريمة‭.‬

وقد‭ ‬أبدت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بزيارة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الإنساني‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬لخدمة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬ومدى‭ ‬التطور‭ ‬بالجمعية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬مواصلة‭ ‬المسير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيل‭ ‬وتمكين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المكفوفين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬قامت‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬المعسكر‭ ‬الأول‭ ‬للمرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬الكفيفة‭ ‬عام‭ ‬2017م،‭ ‬كما‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬للمعسكر‭ ‬القادم‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬نظير‭ ‬الخدمات‭ ‬الجلية‭ ‬للجمعية‭.‬