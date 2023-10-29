Monday, 30 October 2023 02:53 GMT

الشيخة زين بنت خالد آل خليفة تزور جمعية الصداقة للمكفوفين

10/29/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ -‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ -‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭. ‬

حيثُ‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬والأستاذ‭ ‬علي‭ ‬حاجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والأستاذة‭ ‬شريفة‭ ‬عبدالله‭ ‬المالكي‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومنتسبو‭ ‬الأطفال‭ ‬بالمركز‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬لسموها‭ ‬عند‭ ‬قدومها‭ ‬الورد،‭ ‬مُعبرين‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسموها،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الروضة‭ ‬وأحدث‭ ‬أساليب‭ ‬التدريس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬سموها‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬يرافقها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭
‬للاطلاع‭ ‬على‭
‬مرافق‭ ‬الجمعية‭ ‬كمختبر‭ ‬الحاسوب‭ ‬ومشغل‭ ‬الأعمال‭ ‬اليدوية‭ ‬والمكتبة‭ ‬العامة،‭ ‬وغرفة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬وأحدث‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأعضاء‭ ‬المكفوفين‭.‬

بعدها‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬الجمعية‭ ‬حيثُ‭ ‬تقدم‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي‭ ‬بكلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬سموها‭ ‬للجمعية‭ ‬لمساندة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بنشاطاتها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬بقبول‭ ‬سموها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفخرية‭ ‬للجمعية،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬لأحدث‭ ‬البرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قُدماً‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأشخاص‭ ‬المكفوفين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬مستمدين‭ ‬العزم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬وأتبع‭ ‬الكلمة‭ ‬بقصيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقديراً‭ ‬لتشريف‭ ‬سموها،‭ ‬ثم‭ ‬عقدت‭ ‬سموها‭ ‬اجتماعاً‭ ‬ودياً‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تصوراتهم‭ ‬للأنشطة‭ ‬الهادفة،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بتوجيهات‭ ‬سموها،‭ ‬مقدرين‭ ‬بادرتها‭ ‬الكريمة‭.‬

وقد‭ ‬أبدت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بزيارة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الإنساني‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬لخدمة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬ومدى‭ ‬التطور‭ ‬بالجمعية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬مواصلة‭ ‬المسير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيل‭ ‬وتمكين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المكفوفين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬قامت‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬المعسكر‭ ‬الأول‭ ‬للمرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬الكفيفة‭ ‬عام‭ ‬2017م،‭ ‬كما‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬للمعسكر‭ ‬القادم‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬زين‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬نظير‭ ‬الخدمات‭ ‬الجلية‭ ‬للجمعية‭.‬

MENAFN29102023000055011008ID1107325685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث