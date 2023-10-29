الاحتلال يخطر بهدم منزل شهيد في جنين
التاريخ
10/29/2023 3:12:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم منزل ذوي الشهيد كامل محمود أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.
وقال ذوو الشهيد أبو بكر لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، إن مركز شكاوى في القدس أبلغهم بقرار قوات الاحتلال هدم المنزل.
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