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الاحتلال يخطر بهدم منزل شهيد في جنين

10/29/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم منزل ذوي الشهيد كامل محمود أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.
وقال ذوو الشهيد أبو بكر لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، إن مركز شكاوى في القدس أبلغهم بقرار قوات الاحتلال هدم المنزل.




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