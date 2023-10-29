مدير الإعلام العسكري : القوات المسلحة الأردنية تعرضت لحملة تشويه إعلامي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أن رصاصة واحدة لم تنقل إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأردن.
وأضاف الحياري، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، "بالرغم من الموقف الأردني الصلب من جلالة الملك عبد الله الثاني وما قاده من جهد دبلوماسي لإيضاح الصورة والتأثير على الرأي العام الدولي، جلالة الملكة رانيا العبدالله تواجه حملة شرسة ضدها نتيجة شجاعتها لتوصيف ما يحصل في قطاع غزة"، مشددا على نجاح الدبلوماسية الاردنية حيال ما يحدث في القطاع.
وأوضح، أن القوات المسلحة الأردنية تعرضت أيضا لحملة تضليل إعلامي وتشويه.
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