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مدير الإعلام العسكري : القوات المسلحة الأردنية تعرضت لحملة تشويه إعلامي

10/29/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أن رصاصة واحدة لم تنقل إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأردن.
وأضاف الحياري، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، "بالرغم من الموقف الأردني الصلب من جلالة الملك عبد الله الثاني وما قاده من جهد دبلوماسي لإيضاح الصورة والتأثير على الرأي العام الدولي، جلالة الملكة رانيا العبدالله تواجه حملة شرسة ضدها نتيجة شجاعتها لتوصيف ما يحصل في قطاع غزة"، مشددا على نجاح الدبلوماسية الاردنية حيال ما يحدث في القطاع.
وأوضح، أن القوات المسلحة الأردنية تعرضت أيضا لحملة تضليل إعلامي وتشويه.

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