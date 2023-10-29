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مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في البرازيل

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقي 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم في حادث تحطم صباح الأحد في منطقة الأمازون بالبرازيل.
سقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسي في ريو برانكو، عاصمة ولاية أكري، بحسب المكتب الصحفي للحاكم غلادسون كاميلي.




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