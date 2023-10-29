مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في البرازيل

مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في البرازيل
التاريخ
10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقي 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم في حادث تحطم صباح الأحد في منطقة الأمازون بالبرازيل.
سقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسي في ريو برانكو، عاصمة ولاية أكري، بحسب المكتب الصحفي للحاكم غلادسون كاميلي.
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