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السلطات المغربية: مقتل شخص وإصابة 3 في 4 انفجارات بالصحراء

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت السلطات المغربية إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في 4 انفجارات بمدينة السمارة في الصحراء، يوم أمس السبت.

وأوضحت السلطات أن الانفجارات ألحقت أضرارا بمنزلين، دون مزيد من التفاصيل.
وفي بيان لها، ذكرت السلطات القضائية أن الشرطة القضائية تحقق في مصدر وطبيعة "مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة".

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