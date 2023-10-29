السلطات المغربية: مقتل شخص وإصابة 3 في 4 انفجارات بالصحراء

السلطات المغربية: مقتل شخص وإصابة 3 في 4 انفجارات بالصحراء
التاريخ
10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت السلطات المغربية إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في 4 انفجارات بمدينة السمارة في الصحراء، يوم أمس السبت.
وأوضحت السلطات أن الانفجارات ألحقت أضرارا بمنزلين، دون مزيد من التفاصيل.
وفي بيان لها، ذكرت السلطات القضائية أن الشرطة القضائية تحقق في مصدر وطبيعة "مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة".
MENAFN29102023000208011052ID1107325599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.