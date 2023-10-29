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الجيش يفند شائعات ويؤكد : طلبنا منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري بشأن ما يشاع حول وجود قواعد أمريكية في البلاد إلى أنه "لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، لدينا مجموعات أمريكية وجزء منها تعمل على تدريب مرتباتنا ونقل أحدث ما توصل في علم الأسلحة، ولدينا مجموعات فنية تعمل على صيانة وتحديث ما لدينا من الأسلحة، ومجموعات في الميدان لنقل الخبرة".
وزاد، "أن هذه المجموعات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة حجم التهديدات التي تواجه الدولة التي تعد واحة استقرار بمحيط ملتهب، فالقرار الاستراتيجي في الدولة التحالف مع القوة العظمى وهي الولايات المتحدة وعمره 72 عامًا".
وقال، إن العام المقبل سيقام التمرين الاعتيادي "الأسد المتأهب"، ويحضر لدينا قوات مسلحة من 30 جنسية.
وتطرق إلى أن الأردن لديه علاقات قوية مع مختلف الحلفاء يستثمرها؛ لذا طلبنا من الجانب الأمريكي تعزيز منظومتنا الدفاعية الجوية بصواريخ الباتريوت، وهي مكلفة ولا يمكن توظيفها بالإمكانيات المحلية ونحتاج إلى شريك استراتيجي، ولا سيما أننا نحيط بالتهديدات من الاتجاهات كافة وليس الغربي فقط.
ونوه إلى أن صواريخ الباتريوت تعد الأفضل في مواجهة الصواريخ الباليستية، والباتريوت هو سلاح دفاعي، وكما طلبنا منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، والتي أصبحت تهديدًا على الاتجاهات كافة للبلاد وتستخدم بتهريب المخدرات.

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