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قرار حكومي بشأن مادَّة الدِّيزل

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 7/12/2022م، المتضمِّن السَّماح للشَّركات التَّسويقيَّة باستيراد مادَّة الدِّيزل.
وبحسب القرار الحكومي، سيتم الاستمرار بنفس الآليَّة التي مُنِحت لشركة مصفاة البترول الأردنيَّة، وحتى نهاية عام 2024 م، على أن لا تتجاوز نسبة الكبريت (1000) ملغ/كغ.

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