قرار حكومي بشأن مادَّة الدِّيزل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 7/12/2022م، المتضمِّن السَّماح للشَّركات التَّسويقيَّة باستيراد مادَّة الدِّيزل.
وبحسب القرار الحكومي، سيتم الاستمرار بنفس الآليَّة التي مُنِحت لشركة مصفاة البترول الأردنيَّة، وحتى نهاية عام 2024 م، على أن لا تتجاوز نسبة الكبريت (1000) ملغ/كغ.
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