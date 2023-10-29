مسيرة حاشدة في العاصمة اليونانية دعما لفلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أنباء "أمنا"، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في مسيرة لدعم فلسطين سارت من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورا بالسفارة الأمريكية إلى السفارة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم من المنظمات العامة، ومشاركة العديد من الفلسطينيين في الحدث، ومن بينهم السفير الفلسطيني يوسف دورهوم.

وتجمع الناس في حديقة الحرية وسط العاصمة اليونانية وساروا إلى السفارة الأمريكية ومن ثم إلى السفارة الإسرائيلية.

وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفوري للمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

روسيا اليوم