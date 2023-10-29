Monday, 30 October 2023 12:51 GMT

مسيرة حاشدة في العاصمة اليونانية دعما لفلسطين

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أنباء "أمنا"، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في مسيرة لدعم فلسطين سارت من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورا بالسفارة الأمريكية إلى السفارة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم من المنظمات العامة، ومشاركة العديد من الفلسطينيين في الحدث، ومن بينهم السفير الفلسطيني يوسف دورهوم.
وتجمع الناس في حديقة الحرية وسط العاصمة اليونانية وساروا إلى السفارة الأمريكية ومن ثم إلى السفارة الإسرائيلية.
وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفوري للمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

روسيا اليوم

MENAFN29102023000208011052ID1107325596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث