مسيرة حاشدة في العاصمة اليونانية دعما لفلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أنباء "أمنا"، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في مسيرة لدعم فلسطين سارت من وسط العاصمة اليونانية أثينا مرورا بالسفارة الأمريكية إلى السفارة الإسرائيلية.
وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة "الجبهة القتالية اليونانية" وبدعم من المنظمات العامة، ومشاركة العديد من الفلسطينيين في الحدث، ومن بينهم السفير الفلسطيني يوسف دورهوم.
وتجمع الناس في حديقة الحرية وسط العاصمة اليونانية وساروا إلى السفارة الأمريكية ومن ثم إلى السفارة الإسرائيلية.
وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفوري للمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلي.
روسيا اليوم
MENAFN29102023000208011052ID1107325596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.