Monday, 30 October 2023 12:51 GMT

الجيش يوضح حول حركة الطائرات بكثافة في أجواء الاردن

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد،ان حركة الطائرات بكثافة في أجواء المملكة إجراء قديم واعتيادي لم يبدأ بالتزامن مع الأحداث في غزة، مؤكدا أن“ما يحصل الآن هو تجيير لهذه الحركة”.
وأكد أن القوات المسلحة تؤدي مهمتها وهي حماية سماء وأرض المملكة بكل اقتدار وتبحث عن كل الوسائل لحماية الأمن الوطني الأردني ولا تتردد بالتحالف مع أي جهة لحمايته ولا يمكن استخدامه ضد إخواننا في فلسطين أو غيرها من البلدان العربية.
ولفت إلى علاقات قوية بنتها القوات المسلحة مع مختلف حلفائها، مؤكدا أنه "لن نتردد في أي يوم من الأيام في استثمار هذه العلاقات".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN29102023000208011052ID1107325595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث