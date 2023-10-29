الجيش يوضح حول حركة الطائرات بكثافة في أجواء الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد،ان حركة الطائرات بكثافة في أجواء المملكة إجراء قديم واعتيادي لم يبدأ بالتزامن مع الأحداث في غزة، مؤكدا أن“ما يحصل الآن هو تجيير لهذه الحركة”.
وأكد أن القوات المسلحة تؤدي مهمتها وهي حماية سماء وأرض المملكة بكل اقتدار وتبحث عن كل الوسائل لحماية الأمن الوطني الأردني ولا تتردد بالتحالف مع أي جهة لحمايته ولا يمكن استخدامه ضد إخواننا في فلسطين أو غيرها من البلدان العربية.
ولفت إلى علاقات قوية بنتها القوات المسلحة مع مختلف حلفائها، مؤكدا أنه "لن نتردد في أي يوم من الأيام في استثمار هذه العلاقات".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN29102023000208011052ID1107325595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.