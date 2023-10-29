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الاحتلال يستدعي السفير الروسي في تل أبيب

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة "حماس" لموسكو.

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