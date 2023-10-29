الاحتلال يستدعي السفير الروسي في تل أبيب

الاحتلال يستدعي السفير الروسي في تل أبيب
التاريخ
10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة "حماس" لموسكو.
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