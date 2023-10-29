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ميدفيديف: لا يمكن لأحد أن يضمن شتاء دافئاً للأوروبيين

10/29/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف انه لا يمكن لأحد أن يضمن توفير شتاء دافئ للمواطنين الأوروبيين في الفصل القادم.
وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي: لا يمكن لأحد أن يمنح مواطني أوروبا ضمانة بأن الشتاء المقبل لن يكون قاسيا وشديد البرودة.
وأضاف، فليعزوا أنفسهم بأنهم أخيراً تخلصوا وإلى الأبد من اعتمادهم على الطاقة القادمة من روسيا المكروهة".
ووفقا له، سوف تستمر الزيادة في فاتورة الطاقة، ولن يساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الباهظ الثمن على حل المشكلة.

روسيا اليوم

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