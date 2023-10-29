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الاحتلال يهدد أهالي قرية حوسان

10/29/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بيانا تهدد فيه سكان قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ووزعت بيانا تهدد فيه المواطنين الفلسطينيين بتعكير أجواء حياتهم، بحجة رشق مركبات المستعمرين بالحجارة، وأنها ستغلق مداخل القرية كافة، لمدة ثلاثة أيام.

وفا


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