الاحتلال يهدد أهالي قرية حوسان

الاحتلال يهدد أهالي قرية حوسان
التاريخ
10/29/2023 3:12:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بيانا تهدد فيه سكان قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ووزعت بيانا تهدد فيه المواطنين الفلسطينيين بتعكير أجواء حياتهم، بحجة رشق مركبات المستعمرين بالحجارة، وأنها ستغلق مداخل القرية كافة، لمدة ثلاثة أيام.
وفا
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