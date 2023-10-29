كتائب القسام تحذر - بيان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ اللحظة الأولى لعدوانه على قطاع غزة إلى نشر عشرات التصريحات الأمنية والمعلومات والأخبار المضللة من قبل قادته وناطقيه وإعلامه الموجه لتحقيق عدة أهداف.
وأضافت كتائب القسام، أن أبرز أهداف تلك التصريحات والمعلومات والأخبار المضللة إرباك الجبهة الداخلية لقطاع غزة وتحطيم الروح المعنوية للفلسطينيين وتشويه صورة المقاومة والحصول على معلومات أمنية.
وحذرت من التساوق مع رواية العدو الموجهة، وضرورة تجنب نقل أو ترجمة كل ما يُنشر عبر إعلامه دون الفحص أو الضبط أو التحقق من أهدافه، كما نصحت بضرورة عدم التفاعل مع صفحات العدو، حيث أنها تهدف لتمرير روايته الأمنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN29102023000208011052ID1107325590
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.