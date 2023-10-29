Monday, 30 October 2023 12:50 GMT

كتائب القسام تحذر - بيان

10/29/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ اللحظة الأولى لعدوانه على قطاع غزة إلى نشر عشرات التصريحات الأمنية والمعلومات والأخبار المضللة من قبل قادته وناطقيه وإعلامه الموجه لتحقيق عدة أهداف.
وأضافت كتائب القسام، أن أبرز أهداف تلك التصريحات والمعلومات والأخبار المضللة إرباك الجبهة الداخلية لقطاع غزة وتحطيم الروح المعنوية للفلسطينيين وتشويه صورة المقاومة والحصول على معلومات أمنية.
وحذرت من التساوق مع رواية العدو الموجهة، وضرورة تجنب نقل أو ترجمة كل ما يُنشر عبر إعلامه دون الفحص أو الضبط أو التحقق من أهدافه، كما نصحت بضرورة عدم التفاعل مع صفحات العدو، حيث أنها تهدف لتمرير روايته الأمنية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة




MENAFN29102023000208011052ID1107325590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث