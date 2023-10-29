مستعمرون يعتدون على مزارعين في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين مسلحين يرتدون الزي العسكري، اعتدوا على المواطن جبريل موسى أبو عرام، ونجليه نائل وأحمد، وهددوهم بالقتل، ومنعوهم من مواصلة العمل وجني ثمار الزيتون في منطقة قويقيس.
وأضافوا أن قوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان لحماية المستعمرين، احتجزت المواطن جبريل ونجله أحمد، والمواطن نعيم خالد أبو عرام الذي تواجد في المكان وحاول منع اعتداء المستعمرين على المزارعين.
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