مستعمرون يعتدون على مزارعين في مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين مسلحين يرتدون الزي العسكري، اعتدوا على المواطن جبريل موسى أبو عرام، ونجليه نائل وأحمد، وهددوهم بالقتل، ومنعوهم من مواصلة العمل وجني ثمار الزيتون في منطقة قويقيس.

وأضافوا أن قوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان لحماية المستعمرين، احتجزت المواطن جبريل ونجله أحمد، والمواطن نعيم خالد أبو عرام الذي تواجد في المكان وحاول منع اعتداء المستعمرين على المزارعين.