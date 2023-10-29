Monday, 30 October 2023 12:50 GMT

مستعمرون يعتدون على مزارعين في مسافر يطا

10/29/2023 3:11:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين مسلحين يرتدون الزي العسكري، اعتدوا على المواطن جبريل موسى أبو عرام، ونجليه نائل وأحمد، وهددوهم بالقتل، ومنعوهم من مواصلة العمل وجني ثمار الزيتون في منطقة قويقيس.

وأضافوا أن قوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان لحماية المستعمرين، احتجزت المواطن جبريل ونجله أحمد، والمواطن نعيم خالد أبو عرام الذي تواجد في المكان وحاول منع اعتداء المستعمرين على المزارعين.

MENAFN29102023000205011050ID1107325589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث