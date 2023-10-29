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الاحتلال يقتحم قفين شمال طولكرم

10/29/2023 3:11:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة الحاووز، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، بين الفينة والأخرى، في الوقت الذي اقتحم فيه جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المنطقة وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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