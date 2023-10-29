الاحتلال يقتحم قفين شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة قفين، شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة الحاووز، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، بين الفينة والأخرى، في الوقت الذي اقتحم فيه جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المنطقة وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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