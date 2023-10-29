الاحتلال يغلق إذاعة محلية في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقر "إذاعة دريم" في مدينة الخليل، ومنعتها من البث.

وقال مدير عام الإذاعة طلب الجعبري، إن سلطات الاحتلال أبلغته، عبر اتصال هاتفي، بقرار إغلاق الإذاعة ووقف العمل فيها، وهددته باقتحامها وتحطيم محتوياتها في حال استئنافها البث، بحجة التشويش على حركة طائرات الاحتلال.

وأضاف أن هذا الإجراء هو الثالث خلال السنوات الأخيرة، وهو ضمن انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية في فلسطين، في ظل مواصلته ارتكاب الجرائم بحق المواطنين.