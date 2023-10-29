الاحتلال يغلق إذاعة محلية في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقر "إذاعة دريم" في مدينة الخليل، ومنعتها من البث.
وقال مدير عام الإذاعة طلب الجعبري، إن سلطات الاحتلال أبلغته، عبر اتصال هاتفي، بقرار إغلاق الإذاعة ووقف العمل فيها، وهددته باقتحامها وتحطيم محتوياتها في حال استئنافها البث، بحجة التشويش على حركة طائرات الاحتلال.
وأضاف أن هذا الإجراء هو الثالث خلال السنوات الأخيرة، وهو ضمن انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية في فلسطين، في ظل مواصلته ارتكاب الجرائم بحق المواطنين.
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