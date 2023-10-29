معتقلان من أريحا يدخلان عاميهما الـ36 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/دخل المعتقلان محمود أبو خربيش (58 عاما)، وجمعة آدم (56 عاما) من محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأحد، عاميهما الـ36 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن المعتقلين أبو خربيش وآدم من سكان مدينة أريحا والديوك، وهما معتقلان منذ تاريخ 30/10/1988، وقد حكم الاحتلال عليهما بالسجن مدى الحياة.
وأضاف أن أبو خربيش متزوج وأب لابنة واحدة ويقبع في سجن "ريمون"، وقد أنهى دراسته الثانوية والجامعية في السجن، أما آدم فهو أعزب ويقبع في سجن "هداريم"، وكان قد أنهى دراسته الجامعية في سجون الاحتلال.
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