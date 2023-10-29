معتقلان من أريحا يدخلان عاميهما الـ36 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN/دخل المعتقلان محمود أبو خربيش (58 عاما)، وجمعة آدم (56 عاما) من محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأحد، عاميهما الـ36 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن المعتقلين أبو خربيش وآدم من سكان مدينة أريحا والديوك، وهما معتقلان منذ تاريخ 30/10/1988، وقد حكم الاحتلال عليهما بالسجن مدى الحياة.

وأضاف أن أبو خربيش متزوج وأب لابنة واحدة ويقبع في سجن "ريمون"، وقد أنهى دراسته الثانوية والجامعية في السجن، أما آدم فهو أعزب ويقبع في سجن "هداريم"، وكان قد أنهى دراسته الجامعية في سجون الاحتلال.