إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/ أصيب طفلان بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية وطبية ، بأن طفلين (16 و14 عاما) أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر في الخاصرة، نُقلا إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة.
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