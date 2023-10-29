إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/ أصيب طفلان بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية وطبية ، بأن طفلين (16 و14 عاما) أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر في الخاصرة، نُقلا إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة.



