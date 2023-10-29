الاحتلال يفجر منزلا قيد الإنشاء في برقة شمال غرب نابلس

الاحتلال يفجر منزلا قيد الإنشاء في برقة شمال غرب نابلس
التاريخ
10/29/2023 3:11:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزلا قيد الإنشاء في قرية برقة، شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد خالد سيف عند مدخل القرية الغربي، حيث كان جيش الاحتلال يتخذ منه نقطة عسكرية.
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