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الاحتلال يفجر منزلا قيد الإنشاء في برقة شمال غرب نابلس

10/29/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزلا قيد الإنشاء في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد خالد سيف عند مدخل القرية الغربي، حيث كان جيش الاحتلال يتخذ منه نقطة عسكرية.


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