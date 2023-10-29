الاحتلال يخطر بهدم منزل الشهيد كامل أبو بكر في قرية رمانة

الاحتلال يخطر بهدم منزل الشهيد كامل أبو بكر في قرية رمانة
التاريخ
10/29/2023 3:11:36 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم منزل ذوي الشهيد كامل محمود أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.
وقال ذوو الشهيد أبو بكر"، إن مركز شكاوى في القدس أبلغهم بقرار قوات الاحتلال هدم المنزل.
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