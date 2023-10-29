إصابة طفل برصاص الاحتلال في عوريف

إصابة طفل برصاص الاحتلال في عوريف
التاريخ
10/29/2023 3:11:35 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية عوريف، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب برصاص الاحتلال في الفخذ، عقب اقتحام قرية عوريف، ونُقل إثرها إلى المستشفى.
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