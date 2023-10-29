Monday, 30 October 2023 12:49 GMT

إصابة طفل برصاص الاحتلال في عوريف

10/29/2023 3:11:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية عوريف، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب برصاص الاحتلال في الفخذ، عقب اقتحام قرية عوريف، ونُقل إثرها إلى المستشفى.

MENAFN29102023000205011050ID1107325582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث