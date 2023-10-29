5 فوائد غير متوقعة تمنحك إياها ثمرة الأفوكادو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - الأفوكادو هو فاكهة معروفة بفوائدها الصحية العديدة.
إليك بعض الفوائد الرئيسية للأفوكادو: 1. غني بالعناصر الغذائية: الأفوكادو يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين E وفيتامين K وفيتامين B-6) والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم). يعتبر الأفوكادو أيضًا مصدرًا للدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.
2. دعم صحة القلب: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب وتساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL).
3. تعزيز امتصاص المغذيات: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية، وهذا يساعد على امتصاص المغذيات الدهنية الأخرى الموجودة في الطعام. بعض الفيتامينات والمركبات النباتية تحتاج إلى الدهون لامتصاصها بشكل فعال، والأفوكادو يساعد في تحسين امتصاص هذه المغذيات.
4. دعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف، وهذا يعزز وظيفة الجهاز الهضمي ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء. الألياف تساعد أيضًا في الشعور بالشبع وتقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم.
5. دعم صحة العين: يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهذه المركبات تساهم في الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر حدوث أمراض العين المزمنة مثل الزرق وتلف الشبكية.
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