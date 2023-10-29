5 فوائد غير متوقعة تمنحك إياها ثمرة الأفوكادو

MENAFN - Khaberni) خبرني - الأفوكادو هو فاكهة معروفة بفوائدها الصحية العديدة.

إليك بعض الفوائد الرئيسية للأفوكادو: 1. غني بالعناصر الغذائية: الأفوكادو يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين E وفيتامين K وفيتامين B-6) والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم). يعتبر الأفوكادو أيضًا مصدرًا للدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

2. دعم صحة القلب: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب وتساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL).

3. تعزيز امتصاص المغذيات: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية، وهذا يساعد على امتصاص المغذيات الدهنية الأخرى الموجودة في الطعام. بعض الفيتامينات والمركبات النباتية تحتاج إلى الدهون لامتصاصها بشكل فعال، والأفوكادو يساعد في تحسين امتصاص هذه المغذيات.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف، وهذا يعزز وظيفة الجهاز الهضمي ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء. الألياف تساعد أيضًا في الشعور بالشبع وتقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم.

5. دعم صحة العين: يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهذه المركبات تساهم في الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر حدوث أمراض العين المزمنة مثل الزرق وتلف الشبكية.