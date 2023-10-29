طرحها فيديو «تيك توك» وصدق عليها الأطباء.. عادة يومية تظهر تجاعيد الوجه وتغير الملامح

الابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بروتين العناية بالبشرة وتجنب التدخين وتناول الطعام الصحي، كلها تعليمات محفوظة لتجنب التجاعيد في الوجه، لكن هل تعلم أن شيئًا ما يبدو غير ضار تفعله كل ليلة - يمكن أن يسبب ظهور خطوط في وجهك وحتى تغيير ملامح وجهك؟

أصبحت طريقة نومك وتأثيرها على وجهك موضوعًا ساخنًا للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي. في مقطع فيديو على «TikTok» ادعت مؤثرة التجميل الأمريكية ماريان أن شكل شفتها غير المستوي كان بسبب النوم على جانبها، وهو المنشور الذي شاهده ما يقرب من 15 مليون متابع، وحصل على ما يقرب من 7000 تعليق من المتابعين، الذين أيدوا نظريتها.

ولكن على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو بعيدة ومخيفة، فهل من الممكن أن يؤدي وضع النوم إلى تغيير تناسق الوجه؟

ووفقاً لـ«دايلي ميل» الإنجليزية، فخبراء التجميل منقسمون حول صحة النظرية، فكيت كير، أخصائية الوجه السريرية ومديرة عيادة كيت كير لندن ليس لديها أدنى شك في أن طريقة النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الوجه والرقبة.

وتقول: "وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجراحة التجميلية، فإن قوى الضغط والتوتر، التي تمارس على وجوهنا أثناء النوم يمكن أن تؤدي إلى تشويه الوجه، يظهر هذا التشوه في شكل طيات وتجاعيد عندما ننام على جوانبنا أو بطوننا، قد تبدو هذه الطيات العمودية على شكل تجاعيد مؤقتة أثناء النوم غالبًا على طول الخطوط التي تمتد من الأنف إلى زوايا الشفاه، وينطبق الشيء نفسه على أماكن أخرى من الجسم، حيث لهه تأثيرات الجاذبية دورًا. تقول كيت: "الاستلقاء على جانبنا يمكن أن يؤدي إلى ظهور خطوط عمودية ملحوظة على منطقة أعلى الصدر".

وتعتقد جراح تجميل العيون الدكتورة مريم زماني أن النوم يمكن أن يلعب دورًا في عدم تناسق ملامح الوجه، فتقول: "النوم على جانبك يمكن أن يسبب ضغطًا متكررًا على منطقة معينة، مما يخلق تجاعيداً ويزيد من ظهور الخطوط والتجاعيد على جانب النوم المفضل، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم التماثل في العينين والشفتين والوجه، قد يعني هذا أن إحدى العينين لها شكل أو ارتفاع مختلف قليلاً، أو أن أحد جانبي الشفاه أقل من الجانب الآخر".

وتواصل الدكتورة زماني قائلة: "مع تقدمنا في السن، تصبح حالات عدم التناسق أكثر وضوحًا بشكل متزايد".

وعلى الرغم من أن النوم الجانبي هو الوضع الأكثر شيوعًا، فمن الواضح أن أولئك منا الذين ينامون على بطونهم يتعرضون لمضاعفات أسوأ، ويقول الدكتور دياني داي "يعتبر النوم على بطنك عمومًا وضعية النوم الأقل صحة لبشرتك، يتم ضغط الوجه على الوسادة، مما قد يسبب التجاعيد وحب الشباب نتيجة لفرك البشرة ببساطة على الوسادة، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لمنطقة أعلى الصدر، التي تتأثر بنفس الطريقة بسبب الاحتكاك بالوسادة والأغطية".

ويقول الدكتور داي: "عندما ننام على ظهورنا، فمن الواضح أنه لا يوجد أي احتكاك على الوجه". "كما أنه يسمح بتحسين الدورة الدموية، التي يمكن أن تساعد في منع تراكم السوائل في الوجه، مما يقلل من خطر الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين".





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