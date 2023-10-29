أبوظبي إكستريم.. نقلة نوعية في عالم الرياضات القتالية



نجحت الدورة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم التي استضافتها مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تحقيق نجاح لافت وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة متميزة من نخبة لاعبي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم. وتمكنت البطولة المبتكرة والفريدة من إحداث نقلة نوعية في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وحازت إشادة العديد من الرياضيين البارزين، فتضمنت نزالات في الجوجيتسو والجرابلينج ضمن قفص ثماني الأضلاع خلافاً للنزالات التقليدية على البساط.

تتويج

وتمثل هذه الدورة الافتتاحية مجرد البداية، إذ تعتزم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة للفعالية، إطلاق جولة عالمية وتنظيم البطولة في عدد من أبرز مدن العالم على مدار العامين المقبلين. ويتم تتويج الفائز بلقب البطولة في كل موسم وفقاً للمجموع النهائي من النقاط المكتسبة، إذ تضمن أبوظبي إكستريم لجمهورها فرصة الاستمتاع بمشاهدة نزالات حماسية ومنافسات قوية على مدار جولتها المنتظرة.

مواجهة

شهدت مواجهة الفعالية الرئيسة للنزالات من دون بدلة في البطولة، مشاركة البرازيلي نيمان جراسي، المنحدر من عائلة جراسي الشهيرة في مجال الرياضات القتالية، فحقق فوزاً ساحقاً على الأمريكي بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي. وقال جراسي: «يسرني خوض هذه التجربة المتميزة والمشاركة في هذه البطولة الفريدة من نوعها والتي أتوقع أن تحظى بمكانة رائدة في عالم الجرابلينج، وأتطلع للعودة وخوض النزالات في إطار الدورات المقبلة».

وقال بين هندرسون: «أسهم وجود القفص في جعل مهمة إسقاط الخصم أكثر صعوبة، خلافاً للنزالات المقامة على البساط، ولا سيما مع وقت الجولات القصير، ما أضفى مزيداً من التشويق على النزالات».

مفهوم

كما أشار طارق سليمان، الرياضي العربي الشهير في مجال الفنون القتالية المختلطة، إلى تفرد البطولة بين نظيراتها وتقديمها مفهوماً جديداً، فقال: «تتفرد أبوظبي إكستريم بتجربتها وأجوائها المتميزة، وتسرني هذه الفرصة لتطوير مسيرتي المهنية في الفنون القتالية المختلطة وتحدي نفسي والمشاركة في بطولات الجرابلينج، التي لطالما كانت شغفي الحقيقي ومارستها 15 عاماً وحملت حزامها الأسود ثلاث سنوات، كما استخدمتها لحسم العديد من نزالاتي بالإخضاع».

مستقبل

وقال البطل الفلسطيني عبدالكريم السلوادي: «البطولة متميزة في الصعد كافة، وعلى الرغم من أنها ما تزال في دورتها الأولى فإن الجهات المنظمة نجحت في بلوغ أعلى المعايير، ويسرني دوماً أن أكون جزءاً من فعاليات هذه البطولة».

وأضاف السلوادي: «أعادت أبوظبي إكستريم تعريف بطولات الرياضات القتالية، ولا سيما مع انطلاق جولتها العالمية المرتقبة، ما يضمن مواصلتها تنظيم النزالات المشوقة والمبتكرة، ونجحت البطولة في المزج بين الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ونالت إعجاب الجمهور في أنحاء العالم، ما يبشر بآفاق زاهرة تنتظر البطولة مستقبلاً».

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