«الشرتا» تتوّج بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجن

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية، لليوم الثالث على التوالي، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وأقيمت المنافسات بسباقات سن الإيذاع للجماعة لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 5 كيلومترات في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و6 أشواط في الفترة المسائية، إذ تركزت الأنظار على الشوطين الرئيسيين التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للإيذاع المفتوح الرئيسي، الشوط الأول «إيذاع بكار مفتوح» وحصل الفائز في المركز الأول على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و50 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني «إيذاع جعدان مفتوح» جائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و30 ألف درهم.

وحصدت «الشرتا» لمالكها علي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي بأول الرموز وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «منذر» لمالكه حمد علي عبيد بالرشيد الكتبي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الشوط الثالث فازت «هقوة» لعلي خليفة محمد شاهين المرر، والشوط الرابع «وضوح» لمحمد سهيل عويضان، والشوط الخامس «مثير» لراشد بن نافع، وفي الشوط السادس «بشار» لعلي سعيد الخاطري.

نتائج

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن الإيذاع عن فوز «الشاهينية» لقنون بن سعيد بن سلامه الكتبي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني «الفاتنة» لسلطان مهير عبد الله محيان الكتبي، وفي الشوط الثالث «الحذر» لعلي محمد سعيد الخاطري، وفي الشوط الرابع «ولوال» لماجد علي سالم الكتبي، الشوط الخامس «الشامخة» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي، الشوط السادس «صبا» لراشد سالم عبيد العامري الكتبي، الشوط السابع «معروف» لسالم حمد سليم العويسي، الشوط الثامن «مرضي» لحمد مطر حمد حليس الكتبي، الشوط التاسع «أوتار» لسعيد عبد الله حمود العويسي، الشوط العاشر «ليالي» لسالم علي سالم خصوني الكتبي، الشوط الحادي عشر«مزعج» لحمد محمد سيف محوش المزروعي، الشوط الثاني عشر«مزعج» لحمد مطر حمد حليس الكتبي، الشوط الثالث عشر «هيبة» لعبدالله سيف سعيد عنتر الغفلي، الشوط الرابع عشر «غاية» لعبدالله جعفر مرخان الكتبي.

شكر

وأعرب مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لكافة فعاليات ومهرجانات نادي الشارقة لسباقات الهجن، الذي أصبح منارة تراثية شامخة ومنبعاً للأصالة لهذا المهرجان الذي يعد إضافة كبيرة للمهرجانات السنوية التي تقام في ميادين الدولة الكبيرة، كما أشاد بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وإلى كافة الدوائر الحكومية والبلديات، متمنياً للمشاركين من داخل الدولة وخارجها أياماً سعيدة في هذا الحفل التراثي البهيج الذي يهدف إلى تعزيز وتوثيق المحبة والتعاون.

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