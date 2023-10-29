«خماسية» الشارقة تشعل مواجهة الجزيرة مبكراً

أشعل فوز الشارقة بخماسية دون رد على ضيفه بني ياس مواجهة الجولة السادسة في دوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة والجزيرة الخميس المقبل، من واقع القفزة الكبيرة لفريق الشارقة في الجدول برصيد 12 نقطة ومركز رابع، متقدماً بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي خسر من خورفكان. وفتح المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو ملف مباراة الجزيرة مبكراً، حيث أكد أهمية التركيز في دراسة الخيارات جيداً لمواجهة الجزيرة ومراعاة خوض الشارقة مباراة آسيوية مهمة في أوزبكستان بعد 4 أيام أمام ناساف. ولم يخفِ كوزمين سعادته بالفوز الكبير على بني ياس قائلاً: «سعيد بالحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة، وسعدت أيضاً بتسجيل الفرص المتاحة والخروج بشباك نظيفة، اللاعبون الشباب لم يصلوا للمستوى الذي أتمناه، وهم مطالبون بعدم الخوف، والتركيز بشكل كبير، والفوز كان مؤشراً جيداً للعودة إلى عمق المنافسة».

تركيز

وأضاف كوزمين: «اخترت تشكيلة هجومية، ونسبة التركيز كانت عالية، واستفدنا من الفرص المتاحة، ولاعبو الشارقة ظهروا بتركيز عالٍ وتمكنوا من التسجيل من معظم الفرص».

وقال أيضاً: «بين مباراة الجزيرة المحلية وناساف الآسيوية 4 أيام، وندرس اختياراتنا للاعبين، ومعروف أن المباريات الآسيوية تحتاج مجهوداً وتركيزاً ذهنياً عالياً، وهذا ما يزيد صعوبة المهمة».

من جهته، اعتبر داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق بني ياس، أن فريقه عاش يوماً سيئاً من جراء الخسارة الكبيرة من الشارقة، مؤكداً أنه حاول مجاراة منافسه، ولكن لم ينجح، وقال تفصيلاً: «الشارقة لعب مباراة مثالية، وقدم مستوى رائعاً، على عكس فريقي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، الخسارة بخماسية نظيفة نتيجة كبيرة، والشارقة قدم مستوى جيداً، خصوصاً في الهجمات المرتدة، ليس من السهل أن أتحدث بعد هذه النتيجة الكبيرة وأحدد الأسباب، ويمكن أن أصفه بأنه يوم سيئ على فريقي، أهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول، ولكن لم نظهر بالمستوى الجيد والمطلوب بعد ذلك، عندما نخسر الكرة لا ندافع جيداً، وكان هذا سبباً رئيساً للخسارة أمام منافس قوي مثل الشارقة الذي قدم مستوى جيداً، خاصة في الهجمات المرتدة والسيطرة على الملعب، وحاولنا مجاراته في طريقة اللعب، ولكن لم ننجح.

من ناحية أخرى علق حارس بني ياس فهد الظنحاني على خسارة فريقه قائلاً: «كان يجب أن نكون أكثر جدية، وعلينا نسيان الخسارة والتركيز في المباريات المقبلة التي ستكون بلا شك أكثر صعوبة».

وقال زميله أحمد أبو ناموس: «أسباب الخسارة أمام الشارقة كثيرة، ونتحمل جميعاً المسؤولية».

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