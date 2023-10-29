الأهلي يخسر من صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي وينتظر الحسم في القاهرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي المصري 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال أي فرصة من الفرص القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.
وفي الشوط الثاني، تمكن فريق صن داونز من تسجيل هدف التقدم عن طريق ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.
ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بالقاهرة.
ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب للصعود للنهائي، فيما يكفي صن داونز التعادل بأي نتيجة للصعود للنهائي.
وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق صن داونز، الذي اضطر للتراجع مع بداية المباراة بسبب الضغط الهجومي للأهلي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.
وبمرور الوقت بدأ فريق صن داونز الدخول في أجواء المباراة الهجومية وفرض سيطرته على مجريات اللقاء ليتراجع الأهلي لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.
ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي شهدت تسديدة قوية من ريفالدو كويتزي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.
وكاد صن داونز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 30 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها أوبري موديبا وقابلها بضربة رأس قوية لكن الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية لم تستغل.
واستمرت سيطرة فريق صن داونز على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم، ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي بسبب التمركز الدفاعي الجيد، ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47 كاد صن داونز أن يفتتح التسجيل عندما سدد موديبا كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.
وفي الدقيقة 52 سجل صن داونز هدف التقدم عندما سدد ثابيلو ماسيكو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك.
بعد الهدف تخلى الأهلي قليلا عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة صن داونز للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل استمرت محاولات فريق صن دوانز الهجومية لتسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه.
وأهدر محمد عبد المنعم فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء صن داونز أبعدها الحارس روني وليامز ليعيدها مروان عطية برأسه إلى داخل منطقة الجزاء حيث هيأها أليو ديانج برأسه لعبد المنعم الذي قابلها بتسديدة قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكنها علت العارضة.
بعدها أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 75 والتي كادت أن تشهد تسجيل الأهلي لهدف التعادل عندما أخطأ روني وليامز، حارس صن داونز، في تمرير الكرة ليقطعها بيرس تاو لكن وليامز استطاع تصحيح خطأه والإمساك بالكرة من على خط المرمى.
بعدها تبادل الفريقان الهجمات على المرميين ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز صن داونز 1 / صفر.
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