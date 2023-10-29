الأهلي يخسر من صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي وينتظر الحسم في القاهرة



فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي المصري 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال أي فرصة من الفرص القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق صن داونز من تسجيل هدف التقدم عن طريق ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب للصعود للنهائي، فيما يكفي صن داونز التعادل بأي نتيجة للصعود للنهائي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق صن داونز، الذي اضطر للتراجع مع بداية المباراة بسبب الضغط الهجومي للأهلي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وبمرور الوقت بدأ فريق صن داونز الدخول في أجواء المباراة الهجومية وفرض سيطرته على مجريات اللقاء ليتراجع الأهلي لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي شهدت تسديدة قوية من ريفالدو كويتزي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

وكاد صن داونز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 30 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها أوبري موديبا وقابلها بضربة رأس قوية لكن الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية لم تستغل.

واستمرت سيطرة فريق صن داونز على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم، ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي بسبب التمركز الدفاعي الجيد، ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47 كاد صن داونز أن يفتتح التسجيل عندما سدد موديبا كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 52 سجل صن داونز هدف التقدم عندما سدد ثابيلو ماسيكو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

بعد الهدف تخلى الأهلي قليلا عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة صن داونز للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل استمرت محاولات فريق صن دوانز الهجومية لتسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه.

وأهدر محمد عبد المنعم فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء صن داونز أبعدها الحارس روني وليامز ليعيدها مروان عطية برأسه إلى داخل منطقة الجزاء حيث هيأها أليو ديانج برأسه لعبد المنعم الذي قابلها بتسديدة قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكنها علت العارضة.

بعدها أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 75 والتي كادت أن تشهد تسجيل الأهلي لهدف التعادل عندما أخطأ روني وليامز، حارس صن داونز، في تمرير الكرة ليقطعها بيرس تاو لكن وليامز استطاع تصحيح خطأه والإمساك بالكرة من على خط المرمى.

بعدها تبادل الفريقان الهجمات على المرميين ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز صن داونز 1 / صفر.

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